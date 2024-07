“Empezaste pidiéndome cuñas”: Faloon Larraguibel se lanzó contra Mariela Sotomayor tras cara a cara en “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Faloon Larraguibel y Mariela Sotomayor protagonizaron un tenso momento tras una nueva jornada de nominación.

El conflicto comenzó en el cara a cara, en donde la exYingo se lanzó contra la periodista argumentando que “acá no estamos en un hotel all inclusive, y tú lo estás, pidiendo cosas”. Mariela le contestó duramente que ella no ha competido por motivos médicos y que no perdió ninguna competencia. “Tus argumentos son una mierda”, cerró la exPrimer Plano, abandonando la conversación.

La mayoría de los miembros del equipo Resistencia votó en contra de Mariela, por lo que se convirtió en la cuarta nominada de la semana tras Facundo González, Botota Fox y Gala Caldirola.

“Empezaste pidiéndome cuñas”

Tras el cara a cara, Mariela se mostró muy enfadada y le reclamó a algunos de los participantes que votaron por ella, entre ellos a Faloon.

“Qué triste espectáculo diste, h… ¿Cómo que hotel all inclusive? ¿No me has visto que no me puedo ni siquiera parar?”, le dijo, y la echó de su habitación por ser sirvienta, a lo que la exYingo se negó.

“Estás haciendo el ridículo, pareces una niña de 15 años”, le dijo Larraguibel molesta. “¿Qué se cree esta hueona? Si nadie te pesca y te vas a ir ahora, por eso te nominé”, le advirtió.

“Empezaste pidiéndome cuñas, andabas corriendo detrás de mí, esa era tu pega. Si no vives de realities, ¿por qué estás acá?”, le dijo.

Luego de sacarle en cara su antiguo trabajo como periodista de farándula, Mariela aseguró que estaba orgullosa de su pasado y que ella feliz abandona el espacio puesto que “tengo una empresa, tengo trabajo”

Al subir la tensión, Luis Mateucci, Pangal Andrade y Botota Fox intentaron calmar el ambiente y finalmente Faloon se fue al área de los sirvientes, en donde el capitán de su equipo le aconsejó que no dejara que le afectara las palabras de Mariela.