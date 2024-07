Esto dice la nueva canción de Will Smith sobre su ‘momento más oscuro’

Will Smith será el presentador de “One Strange Rock”. Foto: National Geographic

Han pasado dos años muy difíciles para Will Smith luego de su “caída de gracia” tras propinar una bofetada a Chris Rock durante la gala de los Oscar. El reconocido actor había sido objeto de burlas y memes pero mayormente respetado por su gremio antes de este bochornoso evento, por el que Smith se ha disculpado numerosas veces.

Ahora, el también cantante ha intentado una nueva vuelta de página el estrenar un nuevo single, You Can Make It, en gala de los premios BET 2024 y recibió una de las mayores ovaciones de la noche en el teatro Peacock de Los Ángeles.

¿Qué dice la nueva canción de Will Smith, ‘You Can Make It’?

Con una puesta en escena espectacular, Smith apareció en el escenario en medio de un círculo de fuego junto a Chandler Moore y un coro góspel. Su nuevo sencillo es un rap, un género al que nos tiene acostumbrados desde que se hiciera célebre en El príncipe de Bel Air.

El tema se llama You Can Make It (Puedes hacerlo) y antes de su actuación publicó un vídeo con un texto que hablaba sobre su nueva canción que le devuelve al mundo de la música. “ En algunos de mis momentos más oscuros, la música siempre ha estado ahí para mí, para levantarme y ayudarme a crecer. Es mi humilde deseo que pueda hacer lo mismo por ti y brindarte toda la alegría y la luz que mereces”, escribió.

La letra del tema You Can Make It, traducida al español, dice así:

No te rindas conmigo, necesito que aguantes

Sé que estás en lo profundo de la tormenta

Pero sé que puedes afrontarla...

Podría oscurecerse el camino y te sentirías solo

No pierdas de vista hacia dónde vas

Porque sé que puedes lograrlo...

Sí, sé que puedes lograrlo

Sé que puedes lograrlo

Estás en el humo y el fuego

En la cuerda floja, en el alambre

Veo que estás roto y cansado

Y toda tu esperanza ha expirado

Acabas de terminar con el cambio y los juegos y la vergüenza

Y el mundo es una locura, todo el dolor

De las llamas por las que caminas

Pero nadie con quien hablar

El fantasma que te perseguirá

Y pensamientos que se burlarán de ti

Intentando curar pero las batallas cuesta arriba

Y si Dios es real

Solo te preguntas si él escuchará

Tantas pruebas para la carne

Agotado, jadeando para recuperar el aliento

Caminando por el valle de la sombra de la muerte

Y cuando piensas que no te queda nada

Sigue adelante

No te rindas conmigo, necesito que aguantes

Sé que estás en lo profundo de la tormenta

Pero sé que puedes afrontarlo... la tormenta

Pero sé que puedes afrontarla...

Podría oscurecerse en el camino y sentirte solo

No pierdas de vista a dónde vas

Porque sé que puedes lograrlo...

Sí, sé que puedes lograrlo (puedes lograrlo)

Sé que puedes lograrlo

Sé que puedes enfrentarlo (afrontarlo)

Sé que puedes lograrlo

Cuanto más oscuro sea el infierno que tengas que soportar,

más brillante será el cielo que puedas disfrutar

Cuanto más dura sea la caída, más alto te elevarás

Dios abre una ventana cuando el diablo cierra la puerta

Créeme, intentaron sangrar a Will Smith

En el espejo retrovisor veo que la adversidad fue el regalo

Para elevarme más alto, los regalos requieren fe

Así que seca tus ojos y entonces encontrarás el camino

Fuera de la locura, fuera del laberinto

Fuera de la tristeza hacia los rayos

La noche más oscura se convertirá en día

Y cada tormenta se queda sin lluvia

Aguanta

No te rindas conmigo, necesito que aguantes

Sé que puedes enfrentarlo...Ohhh, ohhh, ohhh

Sé que puedes lograrlo...

Sé que puedes lograrlo (puedes)

Sé que puedes lograrlo

Sé que puedes enfrentarlo (Puedes enfrentarlo)

Sé que puedes lograrlo

Nadie lo logra fácilmente

Todos tenemos una cruz que llevar

Pero hay sabiduría en el fuego

Y cada momento es una oportunidad

Abraza el viaje