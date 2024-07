“Le dice sus verdades con clase y elegancia”: Gala Caldirola fue aplaudida en redes sociales tras palabreo contra Oriana Marzoli

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se vivió un nuevo cara a cara, el cual terminó con más de un enfrentamiento entre los participantes del reality de Canal 13. Una de las peleas fue protagonizada por Gala Caldirola y Oriana Marzoli, quienes se enfrentaron a los gritos en la ceremonia de nominación.

Todo comenzó cuando llegó el turno de votar de la exesposa de Mauricio Isla, en donde hizo una mención a la rubia: “Yo estaba tranquilamente durmiendo una siesta con Rai y llegaste gritando como una loca que yo me quedaba con las sobras. Te quiero invitar a que tengas un poco más de seguridad en ti misma, porque Rai partió primero conmigo y quien se comió mis babas fuiste tú”, le disparó, a lo que Oriana reaccionó con furia.

“¿Me lo dices tú? Que lo intentaste con Austin y pasó de ti, Rai pasó de ti porque eras intensa y estuvo conmigo porque le gustaba yo...”, respondió Oriana.

Por su parte, Gala continuó hablando asegurando que “tú insistes en ser rival conmigo (...) ¡Eres una rechazada, es el segundo next porque Rai prefirió comerme la boca en tu cara y le importó tres narices! ¡Me lo he comido hasta la garganta, hasta el esófago!”, le gritó de vuelta Marzoli.

En tanto, Gala le contestó que deje de llorar por “dos hombres a la vez”, haciendo referencia al exGran Hermano y a Facundo González.

La reacción de las redes

Las palabras de Gala en contra de Oriana fueron aplaudidas en redes sociales, en donde aseguraron que Caldirola ganó este round entre ambas.

“Siento que este round lo ganó Gala y eso que ni me caía bien. Oriana se vió desesperada”; “Me saco el Sombrero por Gala porque la mina no necesita recurrir a gritos para hacerse escuchar”; “Cómo pueden decir que Oriana se comió a gala si a los dos segundos que gala hablo se alteró, por eso me encanta gala, solo con su presencia y dos palabritas la altera, siempre será superior a Oriana”; “Le dice sus verdades con clase y elegancia”; fueron algunas de las opiniones de los televidentes.

Reacción pelea Oriana y Gala | Ganar o Servir

