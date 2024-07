“Me dejó con 4 kilos menos”: Angélica Sepúlveda se sinceró sobre cómo le afectó su ruptura con el turco

Hace solamente un par de horas que Angélica Sepúlveda sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras revelar que terminó definitivamente su romance con el turco, Gürsel Saglam.

“Decidimos seguir por caminos diferentes, hace un mes exactamente”, reveló la exchica reality en su cuenta personal de Instagram, dando a conocer que hace varias semanas que no estaría con el hombre.

En esa línea, la oriunda de Yungay explicó los motivos detrás de su separación, que van desde los diversos proyectos de vida de cada uno, los cuales no están en la misma sintonía. De hecho, destacó que para ella es primordial ponerse en primer lugar antes que todo.

“Nuestros planes y proyectos personales estancaban al otro y para mí es imperante colocarse en primer lugar siempre”, sostuvo en la plataforma ya mencionada.

Las consecuencias del quiebre

Horas más tarde, y tras el revuelo que causó la noticia, la “Fierecilla de Yungay” compartió que no la pasó nada bien después de su separación con el turco.

“Tomar la decisión del término y no irme a Turquía me dejó con 4 kilos menos, fue muy difícil en su momento, pero ya fue. Hoy estamos cada uno con sus proyectos propios, el tiempo no se detuvo para ninguno de los dos”, aseguró la ganadora de “Granjeras” en la misma red social

Acto seguido, la exchica reality le mandó un mensaje a los cibernautas, quienes le dieron su apoyo tras dar a conocer su actual estado sentimental. “Infinitas gracias a todos por la linda energía y empatía que recibo”, expresó Angélica.

Finalmente, Sepúlveda enfatizó que su término no fue por ninguna infidelidad y que ahora cada uno puede buscar una nueva pareja.

“Quiero dejar en claro que no hubo terceras ni cuartas personas involucradas, él es libre de rehacer su vida con quien quiera”, sentenció la exparticipante de “Tierra Brava”.

Historia de Angélica Sepúlveda | Instagram