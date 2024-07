“Me enamoré perdidamente”: Jean- Philippe Cretton sincera que debió ser precavido en relación con Pamela Díaz

Luego de cumplirse un poco más de un año de la bullada ruptura entre Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz, el exrostro de Chilevisión- que vivió su calvario personal tras separarse de la influencer-, sinceró sus emociones vividas durante aquel mediático romance.

PUBLICIDAD

El animador televisivo estuvo de invitado al estreno del programa “Al piano con Lucho”, por las pantallas de TV+, el cual fue emitido la noche de este lunes. En conversación con Luis Jara reveló detalles íntimos de los cerca de cuatro años que estuvo en pareja junto a la conductora de “Sin Editar”.

“¿Qué viste en Pamela que tomaste la decisión de exponer algo que venía siendo de tan bajo perfil?”, le consultó el también cantante en un momento a Jean- Philippe, quien respondió con honestidad: “Me enamoré, no más”.

“Pero yo privilegié mis sentimientos”

Luego, el exconductor de “Podemos Hablar” explicó sobre la falta de previsión al desenvolverse en su relación con la exparticipante de “Tierra Brava”. “Me enamoré perdidamente y, ante eso, no existía en mí mucho el juicio de ‘va a pasar esto’”, admitió Cretton.

“Siempre supe que, finalmente, cualquier conflicto con la Pame, o si llegábamos a terminar, siempre iba a ser un web***”, reconoció. No obstante, el también músico argumentó desde sus emociones. “Pero yo privilegié mis sentimientos. Estuve muy enamorado, entonces como que no barajé mucho otras opciones que no sean jugármelas por mi mujer en ese momento”, aseguró.

“Qué honesta tu respuesta”, destacó Luis Jara. Jean- Philippe valoró su actitud, pero también hizo mención a sus claroscuros, con humor. “Yo soy un tipo súper honesto, pero a veces la cago por ser tan honesto”, lanzó entre risas que también contagiaron al entrevistador.

El periodista señaló, en todo caso, que actualmente mantiene una relación en buenos términos con Pamela Díaz, tras el quiebre.

Cabe señalar que en el mismo capítulo de “Al piano con Lucho”, Cretton también sinceró los motivos que lo llevaron a renunciar, sorpresivamente, de Chilevisión. “Lo que hacía no tenía mucho sentido”, indicó el comunicador.