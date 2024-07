“Siempre parezco la loca y la mandona”: Oriana Marzoli se puso a llorar tras escuchar palabras de Pangal y Austin en una actividad

Oriana Marzoli desató su furia con Pangal Andrade y Austin Palao, esto tras escuchar sus palabras sobre ella en una actividad de “¿Ganar o Servir?”.

Todo comenzó cuando Karla Constant llegó a la hacienda para liderar una nueva dinámica con los hombres de la casa, en la cual se les encargó hacer uso de una “Caja de pandora” para sacar elementos que le pueden regalar a sus compañeros.

En este contexto, es donde la animadora le preguntó a Facundo González su actual estado sentimental, y el argentino reveló que la española le pidió cambiar su forma de ser. Entonces, el peruano intervino y le dijo a su amigo que no debe hacerlo. “Uno no tiene por qué dejar de ser quien es, es por eso que Oriana se acercó a ti”, le aseguró, a modo de consejo.

Oriana, quien estaba viendo la actividad desde una pantalla con el resto de las mujeres en el segundo piso de la casona, se enfadó de inmediato con la pareja de Fran Maira, comentando que no sabía lo que estaba hablando.

Aunque eso no fue todo, puesto que llegado el turno de Austin, este le regaló a Luis Mateucci una marioneta tildándolo de “títere de Oriana”, lo que hizo enfadar aún más a la española.

“Me voy a cabrear mucho con él. ¿Cuándo le digo qué hacer a Luis? Uf con Austin, que no me dirija la palabra hoy”, le comentó a Fran.

El llanto de Oriana

Una vez terminada la actividad, la española encaró al novio de su amiga. “Ni p... gracia lo que has dicho. Luis no es mi títere, salgo en su defensa porque me apetece pero jamás le digo qué hacer”, le reclamó y posteriormente se dirigió a la habitación, notablemente afectada por las palabras de sus -supuestos- amigos.

“Siempre parezco la loca y la mandona. ¿Mandona de qué? Me duele que lo digan personas que son amigos míos. Toda la vida me han dicho que yo lo mandoneaba cuando era mi novio, y ahora que no lo es y no le digo nada, me lo tengo que comer que sea la mandona”, se lamentó con Luis.

Minutos después, Pangal, Austin y Fran se acercaron a ella para hablar de la situación. Sin embargo, todo salió mal.

“No me gusta que digas a Luis que yo lo mandoneo, que es mi títere”, se descargó entre lágrimas. “¿Te molestó eso? No le pongas color”, expresó el ganador de Año 0.

Finalmente, la español rompió en llanto y terminó siendo consolada por Facundo.