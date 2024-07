Christell Rodríguez celebró que se tituló como fonoaudióloga: “Siempre será parte de mi vida”

A sus 26 años, la cantante chilena Christell Rodríguez ha alcanzado un nuevo hito en su vida profesional: se tituló como fonoaudióloga. La artista, conocida por su éxito “Dubidubidu”, compartió la emocionante noticia con sus seguidores en Instagram, acompañada de una emotiva fotografía.

En su publicación, Christell expresó su gratitud y el significado profundo que tiene para ella esta nueva etapa. “La fonoaudiología siempre será parte de mi vida y si puedo aportar en la promoción y en darle más visibilidad a la importante labor que realizamos los fonoaudiólogos lo haré. A seguir aprendiendo y creciendo en todas las áreas”, expresó emocionada.

Además, aprovechó también para agradecer a quienes han sido su apoyo incondicional a lo largo de este camino. “Gracias a Dios por este logro, a mi familia y mi esposo, amigos, profesores y profesionales que siempre fueron mi apoyo”, añadió.

Más tarde, a través de sus historias de Instagram, compartió más palabras de agradecimiento, destacando la importancia del apoyo familiar en su logro: “Gracias señor porque siempre me has sostenido, todas esas tardes y noches de estudio durante estos años. Gracias a mi familia que siempre creyó en mí y me motivaron a perseverar y superarme día a día”, escribió.

También tuvo palabras para su esposo: “Gracias amorcito por siempre apoyarme y estar para mí”, le dijo.

Nominación a los MTV Miaw 2024

La alegría de Christell no se detiene allí. Recientemente, la cantante fue nominada a los MTV Miaw 2024 gracias a su canción “Dubidubidu”. La reedición de su pegajoso “Chipichipi chapa chapa” se ha convertido en un fenómeno viral en las plataformas digitales, lo que le ha valido esta relevante mención en una de las premiaciones artísticas más importantes.

En la categoría “Miawdio del Año”, Christell competirá con otros virales masivos como “Pedro Pedro Pedro”, “Traka”, “Llegué de la barbería”, “¿Goku? ¿Te refieres a Magaly Chávez?”, “Me caes mal”, “Un marciano, un marciano sentado”, y “Saltando por Marta en su cumple”. La premiación, decidida íntegramente por votación del público, invita a los fanáticos de Christell a emitir su preferencia en miaw.mtvla.com, en la sección “Vota”.