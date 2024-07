“Dicen las malas lenguas que la que se ha operado entera para parecerse a mí fuiste tú”: Gala Caldirola provocó a Oriana Marzoli y generó tenso momento en “¿Ganar o Servir?”

Durante una nueva actividad en “¿Ganar o Servir?”, Gala Caldirola provocó un tenso momento tras decir que Oriana Marzoli tenía mala cara.

“Toda la vida quisiste ser yo, imitándome”, le contestó la rubia. “Lo que dicen las malas lenguas es que la que se ha operado entera para parecerse a mí fuiste tú. Pero lo dicen las malas lenguas, no yo”, replicó la exesposa de Mauricio Isla.

Enfadada, Oriana empezó a gritarle “¡Muerta de hambre!”, a lo que Gala respondió: “Estoy orgullosa de haber formado una familia, no como otras que lo único que han hecho en la vida es estar en un reality”.

Minutos después, mientras recibían instrucciones de Amanda, nuevamente comenzaron el palabreo: “¡Eres una busca futbolistas, colgada y rechazada” ¡Rai te dejo tirada y ahora vuelves!”, le dijo Marzoli, quien fue expulsada de la actividad por Amanda y se quedó castigada en la habitación.

Al ver que se alteró demasiado, Facundo González fue a calmar un poco los ánimos de Oriana y le aconsejó que no se comportara así, además, que le pidiera disculpas a la institutriz.

Eso sí, el argentino le confesó a Pangal que le gusta mucho que Oriana pelee. “Me gusta que sea así, una mina así dámela siempre. Cuando fui a España, a Marbella, ella estaba en un reality en Italia, y ahí la conocí. Es muy brava”, reveló el trasandino.

En tanto, Pangal Andrade y Julia aconsejaron a Gala diciéndole que debe ignorar a Oriana y no caer a su nivel de pelea. “No la soporto más, me tiene hasta aquí. Le revienta que yo haya sido capaz de tener independencia laboral, una familia hermosa, que me haya casado, un trabajo decente”, afirmó.

Segundo round

Más tarde, Oriana estaba conversando con Sabélo sobre la pelea, en donde aseguró: “Yo estoy con quien me da la p… gana, puedo elegir un millonario, trabajo sola, no soy una mantenida. He logrado millones de cosas más sin estar casada con ningún futbolista ni millonario, estoy sólo con tíos guapos que me gustan, que me ponen cachonda”, comentó Oriana, orgullosa.

En eso, Gala escuchó la conversación e inmediatamente le paró los carros a Marzoli. “Te pido con todo el respeto del mundo que dejes de hablar de mi familia. Deja de competir conmigo, no somos rivales”, le pidió.

“¡Tú por favor deja de romper familias! Eres muy mala mujer”, contestó Oriana.