El Ranty y su fórmula para evitar problemas como influencer con el SII: “Se dieron cuenta que hay muchas lucas en el medio”

El más reciente informe entregado esta semana por el Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto del comportamiento impositivo de los influencers chilenos en la última Operación Renta, develó el millonario monto en impuestos que dejan estos miles de rostros de redes y plataformas sociales, y el elevado porcentaje de quienes no realizan este trámite.

PUBLICIDAD

Ingresos superiores a los 40 mil millones de pesos que cerca de cinco mil influencers declararon este año, pero que se contrastan con el 32% de “los obligados a declarar que no lo hicieron”, y que en palabras del propio SII, están afectos a sanciones “que van desde el pago de intereses y multas de hasta un 30% del monto no declarado” en la Operación Renta 2024.

El ojo del SII en los infuencers

Ese evidente interés del servicio público en este consolidado rubro económico es el que llevó al exparticipante de MasterChef Chile, Rantés Verdugo, conocido en plataformas como Instagram y Tiktok como “El Ranty”, a tomar los recaudos necesarios para evitar problemas impositivos. Algo que reconoce en lun.com, viene realizando desde sus inicios en las plataformas digitales.

Registro todo lo que hago en detalle y de forma transparente. Ya llevo seis años en el rubro y siempre he querido estar en regla — Rantés Verdugo

“Todos los años me llega un mail personalizado que señala que me van a fiscalizar, pero no tengo problemas: registro todo lo que hago en detalle y de forma transparente. Ya llevo seis años en el rubro y siempre he querido estar en regla. Por eso tengo un equipo que me asesora, compuesto por un contador y abogado, para hacer las cosas como corresponden”, cuenta Verdugo.

“Todo fue por mail. Me imagino que si ven alguna irregularidad, después ya te sientan en la oficina o algo así. Pero como yo vengo haciendo esto hace tantos años, nunca he tendo algún tipo de problema”, agrega el actor, quien asume que el reciente interés del SII por regularizar los ingresos de los influencers es por los altos montos que se manejan.

“Básicamente lo que le importa al SII es que pagues tus impuestos y mientras más pagues, mejor. Entonces, como yo pago una buena cantidad de impuestos y tengo todo informado, me imagino que por eso no profundizan más. Como dije, yo tengo todo súper regulado. Creo que al SII le interesa más, por ejemplo, la venta de contenido exclusivo para adultos. Creo que eso es más difícil regularlo, entonces pienso que por ahí va más la fiscalización”, puntualiza.

La fórmula impositiva de El Ranty

“Actualmente trabajo con 14 agencias que me van ofreciendo marcas. Si le gusta tu perfil a la marca y calza con el contenido que transmites, obtienes campañas publicitarias con estas compañías. Y en ese sentido, es raro que marcas como Copec o Axe, con las que he trabajado y sigo haciéndolo, hagan una pega sin factura. Es imposible. Yo tengo una Sociedad por Acciones (SpA), trabajo con facturas. En términos contables me muevo tal cual lo hace una empresa de comunicaciones o publicidad”, aclara.

PUBLICIDAD

“Muchas veces te escriben por mensajes de Instagram y otras veces me escriben a mi landing page (página personal para clientes), a mi e-mail y se contactan por correo. Y ahí se presenta una agencia que es intermediario entre el influencer y la marca. Establezco mis tarifas y la agencia te cobra entre un 10 y un 30% por sobre la campaña”, revela.

“Partí a finales de 2017 y ha ido cambiando porque son las mismas marcas que se metieron a este mundo para poder vender más. Y desde que se metieron las marcas, todo lo que hacían siempre estuvo regulado. Creo que el SII está mucho más atento porque se dio cuenta que hay muchas lucas en este medio. Por eso quisieron ponerse más agujas”, finaliza.