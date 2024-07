Jamie Foxx habló sobre su enfermedad "Estuve inconsciente por 20 días"

Durante el rodaje de su película “Back in Action” junto a Cameron Diaz, Jamie Foxx colapsó y fue ingresado de urgencia en un hospital, donde permaneció tres meses sin apenas ser visto, mientras se recuperaba de una misteriosa “complicación médica”. Recientemente, Foxx ha revelado detalles sobre su enfermedad, describiendo su experiencia como “infernal”.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se ve a Foxx hablando con un grupo de personas en un restaurante de Phoenix, Arizona, donde compartió algunos aspectos de su lucha contra la enfermedad. El actor de 56 años comenzó relatando cómo un fuerte dolor de cabeza fue el preludio de su crisis de salud.

Finalmente se tienen más detalles de la emergencia médica de Jamie Foxx

“Mira, el 11 de abril del año pasado, tuve un fuerte dolor de cabeza. Le pedí a mi asistente un Advil... Estuve fuera 20 días”, confesó Foxx, admitiendo que no recuerda nada de ese tiempo. Foxx reveló que fue su hija Corinne y su hermana, Deidra Dixon, quienes lo llevaron al hospital. “El primer médico al que fui dijo: ‘Algo pasa ahí arriba’”, señaló, refiriéndose a su cabeza.

Sin embargo, al percatarse de que estaba siendo grabado, añadió rápidamente: “No lo diré ante la cámara”. El 12 de abril de 2023, la hija de Foxx, Corinne, anunció que su padre había experimentado una complicación médica, pero que gracias a la rápida acción y la excelente atención médica, estaba en camino a la recuperación.

Sin embargo, la condición del actor fue lo suficientemente seria como para que se temiese lo peor. “Sufrió un episodio médico grave y necesitó atención inmediata. Tuvo que ser revivido. Tiene mucha suerte de estar vivo”, explicaron fuentes cercanas, sugiriendo que podría haber sido un accidente cerebrovascular causado por el estrés.

Vivo de milagro, la enfermedad que casi acaba con Jamie Foxx

Foxx pasó varios meses en un centro hospitalario en Chicago, especializado en la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas. En julio, el actor dio más detalles sobre su experiencia, calificándola de “infernal”. “Pasé por algo que pensé que nunca jamás pasaría”, dijo a sus seguidores.

Foxx añadió “No quería que me vieras así. No quería que me vierais con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”. A pesar de los desafíos, el acotr ha mostrado una notable recuperación. En sus propias palabras, agradeció a sus seguidores y seres queridos por el apoyo recibido durante su recuperación.