“Matías no sabía y lloró”: Juanita Ringeling reveló el tierno gesto que realizó con su hijo y que sorprendió a su pareja

Juanita Ringeling estuvo como invitada en el desfile de Adolfo Domínguez, en donde reveló un tierno gesto que realizó hacia su hijo y del cual, Matías Assler no estaba enterado.

PUBLICIDAD

En una conversación con Publimetro, la actriz comentó cómo fue su experiencia en México asegurando que “fue muy enriquecedora, muy nutritiva, alcanzamos a estar como 6 meses allá”.

“Pude terminar finalmente la colaboración que hicimos con Francis Durán y logramos sacar nuestra canción ‘20 años’, que es un tema de amor cubana muy bonita, así que eso fue como preciosísimo”.

Asimismo, aprovechó su estancia en el estudio y grabó una canción a Aurelio, su hijo mayor, la cual espera poder salir pronto a la luz.

“Fue una canción que hice en mi ukelele mientras estaba embarazada y cuando estuve en México me reencontré con mis amigos músicos, con el productor musical Feli Caster y con Francis y dije ¿por qué no grabarla? si no se va a quedar olvidada, las canciones son para ser escuchadas y me acerqué a Feli y le dije tengo esto. El me dijo la raja, vamos hagamos arreglo y estuvimos metidos en el estudio como 2 semanas”.

La sorpresa

“Matías no sabía y de sorpresa le dije como ‘oye acompáñame al estudio que necesito ayuda’. Llegó cuando estábamos grabando y lo invité también a cantar conmigo, así que cantamos los dos”.

Sobre la reacción del actor, Juanita nos confesó que se quebró ante la emoción. “Lloró”, nos dijo la cantante Publimetro.

PUBLICIDAD

“Él conocía la canción para Aurelio porque la cantábamos juntos, pero no sabía que la estábamos grabando, y cuando llegó no entendía nada; de por qué yo estaba adentro del estudio cantando y me miraba por el espejo que hay así como ¿qué pasa? y después le dije ya y ahora te toca grabar a ti”, detalló.

Sobre si habrá algún proyecto parecido para su hija, Loica, Ringeling aseguró que “todavía no, pero va a tener que tener su propio tema, quizás una obra de teatro para ella, quién sabe”, expresó, dejando abierta la posibilidad.