“Me encanta sentirme amada”: Ivette Vergara asegura que se volvería a enamorar tras quiebre con Fernando Solabarrieta

La noche de este martes se transmite el segundo episodio de “Al piano con Lucho Jara”, instancia en la cual Luis Jara conversará con Ivette Vergara acerca de su vida a sus 52 años y la posibilidad de volver a enamorarse tras la ruptura matrimonial con el periodista Fernando Solabarrieta.

Cabe recordar que el comentarista deportivo ha enfrentado recientemente problemas por su adicción al alcohol- incluida una internación médica de meses en México- y otros problemas de pareja, situaciones que lo han llevado más de una vez a abandonar el departamento en que vivía junto a Ivette.

En el capítulo de esta noche el cantante le preguntará, en el espacio del canal privado, directamente a la conductora televisiva si se volvería a enamorar, ante lo cual Vergara señalará sin tapujos “totalmente”.

“Soy una mujer que tiene mucho por entregar”

Lucho replica ante esas decisivas palabras, “¿por qué no lo pensaste ni un segundo?” e Ivette entrega sus argumentos con seguridad.

“Porque me encanta el amor. Me encanta sentirme amada y me encanta amar. Y ojalá que aparezca... Fuera de broma, sin duda, porque a mí me gusta, ¿cachai? Estar, me gusta amar, entregar amor. Siento que soy una mujer que tiene mucho por entregar”, expresa.

El conductor del programa insiste en consultarle si estaría abierta a conocer a alguien que, eventualmente, pueda ser a futuro una pareja estable. La periodista deportiva fundamenta su situación sentimental.

“Siento que todavía estoy súper joven, que tengo toda una vida por delante y que si aparece alguien que realmente a mí me pase algo, absolutamente estoy dispuesta, súper dispuesta a seguir entregando es alegría, ese amor que tengo. ¿Por qué me voy a cerrar? Y si no se da, no se da. Tampoco es que ando como las locas buscando, no”, manifiesta con respecto a sus perspectivas amorosas.

Cabe señalar que este martes, a las 23.30 horas, TV+ emitirá el episodio de “Al piano con Lucho” con la conversación completa entre el artista e Ivette Vergara.