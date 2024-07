“Se pudrió todo, se armaron subgrupos”: Pinilla revela qué ocurrió finalmente con el WhatsApp de la generación dorada

Hace un tiempo, mucho era lo que se comentaba del “famoso” chat de WhatsApp de la generación dorada, en el cual interactuaban jugadores de la selección chilena, tales como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gary Medel, Eduardo Vargas y Mauricio Pinilla, entre otros.

Pese a que nunca se precisó qué ocurrió en realidad con el chat grupal, hubo abundantes especulaciones que indicaban que pasó a mejor vida en el momento en que surgió el controversial conflicto entre el capitán de la Roja y el actual centrocampista de Colo Colo.

Luego de años de dudas y rumores, Pinilla reveló el misterio acerca de lo que realmente ocurrió con ese chat, el cual “está inactivo”. Durante el programa “Deportes en Agricultura”, el periodista Francisco Sagredo le consultó a Mauricio si estaba al tanto de la eventual llegada de Charles Aránguiz a la Universidad de Chile.

Problemas extrafutbolísticos

“Sería super positivo que llegara”, opinó el exseleccionado nacional. No obstante, Sagredo hizo alusión al famoso chat. “¿No saludó en el grupo de WhatsApp o está muerto ese chat?”, quiso saber el comunicador, ante lo cual Pinilla reveló el misterio.

“Sí, está muerto, no hay diálogo (...) fue activo en su tiempo se comentaban todos los detalles y los pormenores. Nos agarramos para el leseo, se tiraban buenas tallas ahí, pero después con el tiempo hubieron problemas extrafutbolísticos”, afirmó el actual comentarista deportivo.

Luego, confirmó las sospechas de hace años: ese grupo de WhatsApp comenzpo a apagarse tras el conflicto entre Claudio Bravo y Arturo Vidal en 2017, luego de que Chile no clasificara al Mundial de Rusia 2018. “Ahí falleció”, aseguró Pinilla.

“Se muteó el grupo y después hubo abandono del grupo, se disolvió, se diluyó (...)”, contó, para después precisar que luego de eso se formó otro grupo con menos participantes. “Se pudrió todo, se armaron subgrupos”, manifestó.

En este sentido, Pinilla aclaró que “yo creo que en más de algún grupo no estoy, no estuve y no estaré tampoco”.