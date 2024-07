“Estay loco, muchas gracias...”: Titi García-Huidobro descartó totalmente entrar a la política luego que su hermana optara por postular como alcaldesa

“No, estay loco, muchas gracias”, fue la tajante respuesta que dio la conductora del programa “Cómo estamos hoy!”, Titi García-Huidobro, del canal Tevex, ante la pregunta de si le gustaría dejar en algún momento su trabajo en el mundo de las comunicaciones para embarcarse en la política, dado justamente a su gran popularidad y el cariño que le tiene la gente.

La pregunta, apuntó justamente a que su hermana menor, Macarena García-Huidobro, decidió emprender una candidatura y está postulando como alcaldesa de la comuna de Conchalí.

“Hay que tener mucha pasta para meterse en política, y si bien me gusta bastante hablar con la gente, ayudar socialmente, prefiero realizarlo desde las comunicaciones”, aclaró Titi García-Huidobro, para que no quepan dudas de que la política no sería de su interés.

Y aunque reconoció que para mucha gente de la televisión y las comunicaciones es atractivo ingresar al mundo político, añadiendo que además se gana “buen billete”, indicó que a ella no es algo que le llame la atención realizar.

¿Hermana alcaldesa?

El tema se dio en el panel de conversación de su programa justamente porque hace poco se supo que su hermana Macarena, que es transportista escolar, decidió postular como candidata del Partido Republicano para sacar del sillón edilicio al alcalde de Conchalí, René de la Vega.

En ese sentido, Titi García-Huidobro reconoció que en un primer momento tuvo miedo por su hermana más chica.

“Me dio un poco de susto, pero a ella le gusta, así que eso me alegra”, agregó la conductora de Tevex, sincerando así sus sentimientos ante la decisión de su hermana Macarena.

De todas formas, y para cerrar el tema, Titi reiteró que para ella entrar al mundo de la política por ahora no es algo llamativo, por lo que seguirá como lo ha hecho hace años en las pantallas de televisión y en la radio, lugares donde se siente súper.