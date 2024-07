¿Fue Martín Cárcamo?: Productora de “Bienvenidos” aclara especulación sobre dichos de Julio César Rodríguez

Profunda controversia generó Julio César Rodríguez cuando señaló que, tiempo atrás, un animador le jugó una mala pasada, dichos que despertaron sospechas sobre si se refería a Martín Cárcamo.

Las pálabras del periodista fueron vertidas en su podcast “Somos o no somos amigos”, tribuna en que el rostro de Chilevisión sinceró que “a mí me traicionó un animador de televisión”, Precisando lo anterior, Julio César manifestó que “cuando yo me fui de ese programa, el director que me dijo que tenía que ir del programa, fue tan honesto que me contó la verdad. Que el animador estaba incómodo con mi presencia y que por eso me iban a sacar”.

El conductor de “Contigo en la Mañana” no reveló el nombre de este animador, pero muchas de las especulaciones apuntaron a Martín Cárcamo, con quien Rodríguez compartió en el matinal de Canal 13. En este panorama, Eduardo de la Iglesia conversó con Jaqueline Cepeda, productora de “Bienvenidos” en esa época, en el programa “Todo va a estar bien”.

“Yo en ese tiempo tenía el cargo de Productora General, éramos tres a cargo del proyecto: Pablo Manrique, Carola Román y yo”, indicó de entrada Cepeda.

“Jamás podría permitir algo así”

“Cuando tomábamos decisiones de cambiar o poner en pantalla a alguien lo hacíamos los cinco (los tres ejecutivos más Martín Cárcamo y Tonka Tomicic)”, detalló.

Sobre la controversia, la productora comentó que “me acuerdo de que Martín propuso a Juan Pablo Queraltó en su momento, dijo ‘este cabro está tirando para arriba, traigámoslo’, daba su argumento y así pasaba”.

“Jamás en los años que llevo de carrera algún conductor me dijo ‘sácame esta persona de encima’. Yo, como productora general a cargo de un proyecto, jamás podría permitir algo así porque perdería toda mi credibilidad frente a un rostro si me dice ‘sácame a esta persona’”, aseguró Jaqueline.

En este sentido, Cepeda objetó la actitud de Julio César Rodríguez. “A mí me parece particular, no quiero decir la palabra ‘extraño’, pero por qué esperar tantos años para manifestar una situación así”, advirtió.

“Para qué, si él está súper bien, se encuentra en la primera línea, le está yendo regio, creo que no necesita esta mala onda, porque al final todo esto genera una energía negativa”, enfatizó.