“La única forma de ganarle es que me pegue a mí”: Luis Mateucci terminó llorando y provocó enojo de Pangal Andrade en “¿Ganar o Servir?”

Luis Mateucci provocó un tenso momento durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto tras irse en contra de Pangal Andrade.

Todo comenzó cuando el argentino fue a molestarlo mientras desayunaba sacándole en cara que dijo que su único amigo en la casa era Raimundo Cerda, en desmedro de Austin Palao.

Posteriormente, Facundo González botó un huevo al suelo de la cocina y Luis fue a exigirle a Pangal que lo limpiara. “Estas siendo la sombra de este payaso, estás cayendo en su juego. Aquí hay un huevo, allá hay un h…”, comentó Pangal, quien de todos modos lo limpió.

Aunque todo explotó cuando los integrantes de “Resistencia” fueron invitados por Amanda a una fiesta de espuma en la piscina, donde los “Soberanos” tuvieron que servirles. Mientras Pangal y su equipo preparaban comida para los señores, Mateucci y el resto de su equipo inventaron una canción para burlarse de Pangal, a quien bautizaron como “Quico”.

“Tu hamburguesa va a tener una sorpresa, va a ser una hamburguesa a lo Fabio”, amenazó el ganador de “Año 0″ a Luis, en tono de broma. Sin embargo, igualmente terminó siendo retado por Amanda.

Pangal no aguantó

Como las burlas de Luis a Pangal no cesaban y de hecho, cada vez eran más fuertes, el deportista empezó poco a poco a perder la paciencia.

“Yo no me aguanto, me conozco. Si sigue gritando, me van a tener que agarrar, porque voy a ir para allá. Y me está llamando. Yo tengo poca paciencia. Si siguen, voy a salir”, le confesó a Amanda, quien intentaba hacer entrar en razón a Andrade.

Por su parte, Luis admitió a su equipo que quiere hacer que Pangal pierda el control para poder echarlo del encierro.

“La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí. ¿Querés ganar el reality? Dependés de mí. No le podemos ganar”, les dijo, y aumentó las provocaciones, llamándolo: “¡Vení a pegarme, si tenés los pantalones! ¡Si sos macho, vení!”.

Tras las insistencias y gritos de Luis, Amanda tuvo que intervenir y les llamó la atención por su mal comportamiento. A lo que Mateucci realizó un fuerte descargo: “No victimicemos a una persona que me dice de todo, él me dice chanta, me dice argentino, poco hombre, doble cara. No me venga a decir que se siente porque le dicen Quico. ¡No se merece nada, piensa que me voy a sentir menospreciado por ser argentino!”, se lamentó, entre lágrimas.

Pangal ya perdiendo completamente los estribos, se acercó a la piscina y luego una última provocación de Luis, finalmente se abalanzó sobre el trasandino, siendo retenido por sus compañeros y un miembro de la producción del reality de Canal 13.