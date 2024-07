“Me sacaron...”: Claudio Valdivia reveló la decisión de la producción de “Ganar o servir” tras haberse lesionado

Este miércoles se estrenó una nueva entrevista del programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”, y en esta ocasión se sentó junto a Claudio Valdivia, el exintegrante de “Ganar o servir”. Al inicio de esta conversación, él recordó su paso por el último encierro de Canal 13.

Él aseguró haberlo pasado bien en “GoS”, pero que estaba “fuera de training” en ámbitos televisivos. “Como que no cachaba bien los momentos. Los primeros dos días en las grabaciones en el desierto estaba perdido, no sabía dónde estar ni qué hablar”, comenzó.

Valdivia recordó que hace años que no estaba en un reality, siendo su primero en 2011 y el segundo en 2012. Al ser consultado sobre su mejor experiencia, sin titubear dijo que “Año Cero”, “el de Nakasone”, agregó. “Duré cinco meses, ahí también me lesioné, pero me dejaron, no me echaron”, lanzó.

La Fiera se rió y le preguntó (retóricamente) si es que estaba diciendo que los realities estaban arreglados. “No, pero de este me sacaron porque si me lesiono en una competencia, me recupero dentro del encierro, y aparte hay traumatólogo, esa fue mi experiencia el 2011″, comentó.

Su lesión que lo sacó del reality

El exfutbolista señaló que en “Ganar o servir” se lesionó durante una de las competencias tras golpearse con una de las estructuras metálicas en la rodilla, por lo que se formó una bolsa de líquido. Él se recuperó a las dos semanas en Santiago, una vez que salió del encierro.

“Igual no tenías dos semanas para recuperarte porque sino no funcionabas, haciendo nada, ¿qué ibas a hacer?”, dijo Díaz, lo que fue secundado por Claudio Valdivia, quien aseguró que “no funcionaba” para este formato.

“En base al contenido que tenía el programa, no funcionaba. Tenía romance, conflicto y competencias, yo no tenía conflictos ni romance (...) Después de la rodilla no podía (competir), tenía que estar una semana en recuperación. Ahí me dijeron: ‘compadre, no sirves’. Les cayó como anillo al dedo”, bromeó.

Al contar cómo se fue del reality, él dijo que “lo hicieron abandonar”, y que no se fue por competencia. Pamela Díaz reflexionó que los realities de ahora están mucho más pauteados que los de antes, los cuales eran mucho más espontáneos y “reales”.

Valdivia concluyó que “nunca me guiaron, por más que me lo pidieron, igual yo hacía lo que quería; por eso también me querían sacar, no hacía caso (...) A diferencia del 2011, ése sí era más natural, más verdad”.