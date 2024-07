“Me trajo un cambio, otra consciencia”: Francisca Merino recordó entre lágrimas a querida miembro de la familia

Francisca Merino protagonizó un emotivo momento durante el más reciente capítulo de “Pedro y Pancha”, y es que la comunicadora recordó a un miembro de su familia que ahora no está físicamente con ella. Hablamos de su perrita Pucca, can que una amiga le quitó después de un cambio de casa.

Cabe recordar que la actriz contó de esta situación mientras se encontraba como invitada en “Podemos Hablar”, en donde reveló tras mudarse a un departamento, tuvo que dejar a su mascota al cuidado de esta persona y ella nunca se la quiso devolver.

En este contexto, y tras la visita de Pali al espacio de TV+, quien es canalizadora de sentimientos de los animales, la conductora de la pantalla chica se emocionó hasta las lágrimas.

“Yo le conté a la Pali que perdí una perrita, la Pucca. Quería llamarla, para preguntarle, pero no me atrevía y cuando ella llegó, me dijo justamente lo que estaba sintiendo”, contó en el programa.

El llanto de Pancha

En esa línea, Merino aseguró que “también esa pérdida de esta persona que no me la ha querido devolver, me ha hecho cambiar con los animales”.

“Apolo llegó cuando un hijo me lo trajo.... Yo no quería más mascotas y me hice cargo”, dijo. Sin embargo, igualmente quiso adoptar a otro can, quien “me trajo un cambio, otra consciencia, sentir que es mi hijo y no solo un perro”, aseguró en medio de las lágrimas.

Al escuchar sus palabras, Pedro Engel le dedicó unas palabras a su compañera en la conducción: “Esa perrita está sintonizada contigo. Si tú sigues llorando y sufriendo, se inquieta, porque no quiere verte sufrir. Está bien sacar las emociones, pero mándale alegría a tu perrita, pero no es llanto desgarrador”, aconsejó el astrólogo.

“Ellos no pueden solucionar tus problemas, así que eleva tu frecuencia y cuéntale un chiste a tu perrita”, le aconsejó Engel en el programa Pedro y Pancha.