Revelaron los dos primeros confirmados para “Gran Hermano 2″: una polémica mujer farandulera y un hombre “seductor”

Esta mañana, la animadora de “Gran Hermano 2″, Diana Bolocco, llegó al matinal “Contigo en la mañana” para entregar el nombre de la primera famosa confirmada del reality show. Y no se quedó ahí, sino que también reveló el nombre del primer hombre “desconocido” que entrará a la casa más famosa del mundo.

La dinámica fue con un puzzle, y de a poco revelaban alguna de las piezas que mostraba un fragmento del rostro. La animadora adelantó que se trata de una mujer que ha generado cientos de notas periodísticas, y que especialmente ha estado en la palestra este año.

El puzzle comenzó a tomar forma mientras más piezas revelaban, y finalmente ya era evidente, Julio César Rodríguez fue el primero en descubrir la identidad, y Diana Bolocco terminó confirmando el nombre de la famosa que llegará a “Gran Hermano 2″.

Los dos primeros confirmados

Se trata de Camila Andrade, y en el matinal de Chilevisión fueron más allá y mostraron el video de presentación de Andrade, quien dijo “soy Camila Andrade y sí estoy pololeando. Se han dicho muchas cosas de mí en el último tiempo, y a mí no me gustan para nada las polémicas aunque no lo crean. Llevo 14 años trabajando en la televisión, pero honestamente creo que esto es lo más osado que he hecho”.

Las tallas no se hicieron esperar, y su polémico romance con Kaminski salió al baile. “Pobre Kaminski se va a quedar solo”, bromeó Roberto Cox, pero JC especuló que quizás el locutor podría ingresar al programa.

El animador del matinal especuló que quizás ella podría enamorarse dentro del reality de algún hombre que esté en la casa. “Estar adentro encerrada va a estar intranquila porque Kaminski tiene una muy buena fama y se debe estar portando muy bien”, lanzó Rodríguez.

Esto no se quedó ahí, ya que Diana Bolocco reveló el nombre del primer hombre desconocido que entrará a “Gran Hermano 2″. Su nombre es Patricio Esteffan, y se presentó diciendo que “las tengo todas y a todas. Creo que tengo toda la actitud para ganar. Ahora voy a entrar a la casa y lo único que tengo son ganas”.