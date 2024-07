“Soy una persona muy intensa y es difícil aguantarme 24/7″: Querida participante de “¿Ganar o Servir?” abandonó la competencia del reality de Canal 13

Una de las participantes más queridas de “¿Ganar o Servir?” tuvo que abandonar la casa tras perder el duelo de eliminación, hablamos de Mariela Sotomayor.

PUBLICIDAD

En una intensa prueba, la periodista se enfrentó en contra de Gala Caldirola, quienes compitieron en una dinámica que requirió de velocidad y agilidad. En él, Gala tomó desde el principio la delantera, y sin mucha dificultad, le sacó una vuelta de ventaja a Mariela y dejó a la comunicadora como la nueva eliminada del reality.

“Te voy a extrañar un montón”, confesó la española abrazando a Mariela y llorando.

Por su parte, Francisca Maira y Oriana Marzoli le dedicaron palabras de despedida a la exPrimer Plano: “Se va a sentir tu ausencia, fuiste una de las grandes protagonistas aquí. Tienes un vocabulario riquísimo, eres súper lista, te quiero un montón y lo siento si alguna vez te contesté mal con mi poca paciencia”, le dijo la española.

“Yo soy una persona muy intensa y es difícil aguantarme 24/7. Son todos personas súper valiosas y valientes, gracias a todos por la energía que me entregaron, independiente de las cosas que uno vive con la gente”, indicó Mariela, entre lágrimas.

La despedida

Acto seguido, la periodista se despidió con buenas palabras de cada uno de sus compañeros de encierro.

“Han sido semanas súper complicadas, he tenido muchos conflictos con muchas personas. Pero a pesar de lo difícil que sé que soy, me demostraron un gran cariño. Si se diera la posibilidad, me encantaría demostrarme a mí misma que puedo más, seguir conociendo a los chiquillos, mostrar otras versiones mías. Como estoy súper loca, capaz que volvería”, aseguró.

En tanto, Luis Mateucci y Faloon Larraguibel decidieron no despedirse de Mariela. “Son todos más falsos. Con todo lo que dijo ella, amenazando continuamente, no jodas. Cuando una persona piensa eso, no hay forma de que con palabras te reivindiques. No me nace ni disculparme, ni saludarla, ni conocerla afuera”, se quejó el argentino mientras iban caminando hacia la casona.