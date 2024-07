“Típico chanta argentino, con una mediocre simpatía y una belleza cuestionable”: Mariela Sotomayor analizó a Luis Mateucci tras salida de “¿Ganar o Servir?”

Mariela Sotomayor analizó la personalidad de Luis Mateucci tras protagonizar varios conflictos dentro de “¿Ganar o Servir?”.

En sus últimos días de encierro, la periodista se lanzó en contra del argentino puesto que se burló en varias ocasiones de ella, y no podía dejarlo pasar.

“Él yo no lo conozco afuera, por lo tanto, me quedo con lo que vi adentro. Si hablamos de lo que vi en el reality... La verdad es que me pareció que él, desde un inicio, quiso hacer un poco de humor con mi persona, pero no riéndose conmigo, sino que riéndose de mí. Y eso es algo con lo que no estoy de acuerdo y es algo que no voy a permitir nunca, en ninguna parte. Le di hartas oportunidades, le dije en varias ocasiones que no me molestara, que me daba lata, que me sentía mal y lo siguió haciendo. Hasta que tuve la valentía de poder enfrentarlo y decirle definitivamente que la cortara, que dejara de buscar maneras de brillar a través de reírse de mí, porque no corresponde”.

“Creo que hombres como esos hay muchos y andan por la calle sueltos, ojalá las mujeres aprendiéramos a poder identificarlos”, reflexionó.

En esa línea, comento que “es una persona que hoy día ha gozado del beneficio de ser la cara de diferentes programas de reality, que sé yo, de hacerse conocido. Y la verdad es que no sé si estará ocupándolo de la mejor forma. A mí me trató mal muchas veces, no directamente, sino que con bromas muy duras. Y, además, lo que pude ver afuera de cómo hablaba de mí me pareció súper ofensivo”, aclaró en una entrevista con Publimetro.

Según su percepción del trasandino, Mateucci “es el típico chanta argentino que, con poca fuerza, con una mediocre simpatía y una belleza que puede ser cuestionable para uno, no cuestionable para otro, logró mucho. Así que con poco hizo harto, él logra posicionarse y eso se lo celebro. De verdad, tiene que haber una gran astucia detrás para, con esos pocos elementos, lograr tanto. Lograr que, por ejemplo, Oriana siempre lo defienda y siempre esté de su lado y siempre esté como para ayudarlo. Creo que es una gran cosa. A mí ella me parece que es una mujer increíble. Él no”, afirmó la comunicadora, agregando que Luis “es un embaucador de primera línea”.

El robo del péndulo

Asimismo, le preguntamos a Mariela si es que pudo ver quienes le robaron sus pertencias en las priemras semanas de encierro, entre ellas su péndulo y una importante joya. A lo que respondió que sí, que ahora sabe que Luis Mateucci y Faloon Larraguibel fueron las mentes detrás de esta mala broma.

“Yo me fui del reality sin saber realmente quién había escondido mis cosas o no, hasta la segunda vez que me trató de esconder mi péndulo y el oráculo que yo llevaba, que fue Luis, que Oriana le dice, anda de entregárselo”, recordó.

“Fue fuerte ver cómo se metían en mis cosas. Creo que no corresponde, ni siquiera como un juego ni como una talla. Falon y Luis, en mi cara, me dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Nosotros no te vamos a andar tomando tus cosas”.

“De hecho, yo intuí que mi péndulo me lo podían sacar y fíjate que días antes de que esto pasara, quien me lo guardó entre sus cosas fue Austin (Palao). Yo le pasaba a él mi péndulo y él me lo guardaba en un bolsito que él tenía sus artículos de aseo porque yo sabía y dije va a llegar el momento en el que alguien va a querer esconder mis cosas.

Sobre cómo se sintió al descubrir que sus compañeros le habían mentido en su cara por varios días, Mariela comentó que “me súper ingenua, sentí que soy mucho más confiada de lo que pensaba y que quizás debía haber parado algunas situaciones en ese momento, pero bueno, no lo hice. Pero lo importante es que ya lo vi. Tú sabes que la verdad siempre se sabe”, cerró.