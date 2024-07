¿Asistirán sus excompañeros de “Yingo”?: Karol Lucero habló sobre los planes de su boda que se realizará en noviembre

El invitado estelar del próximo episodio de “Podemos Hablar”, el cual se emitirá esta noche en horario estelar por las pantallas de Chilevisión, será Karol Lucero, quien alguna vez fue conocido como “Karol Dance” durante su época en el programa juvenil, “Yingo”.

La primera conversación que se originó fue respecto a su boda junto a María Francisca Virgilio, con quien lleva una relación de 7 años, la cual se realizará el próximo noviembre. La primera anécdota de este casorio fue la lista de invitados, donde Karol aseguró: “La verdad es que uno a lo largo del tiempo va desarrollando muchas amistades, hice una lista y llegué casi a los 500 invitados”

“Cuando se lo presenté a María Francisca, ella tenía una lista como de 80 o 90 personas, era absolutamente contrapuesta y escuchamos a muchas personas que ya se han casado y decían inviten a personas que sean realmente importante para los dos y ahí María Francisca cortó a 300 personas”, contó.

En la misma línea, le dijo a Julio César Rodríguez que “muchas personas de mi pasado, no califican” refiriéndose a sus ex compañeros del programa “Yingo”.

El mensaje de Vanessa Daroch que sorprendió al animador

No toda la discusión se centró en la boda del animador, sino que también Karol Lucero recordó a su abuelo, a quien se refirió como su ejemplo a seguir y que gracias a él ve el mundo totalmente distinto.

De igual forma, él contó una experiencia que tuvo con la médium Vanessa Daroch. “Ella iba al ‘Mucho gusto’, y una vez ella se acercó a mí para preguntarme por qué participaba poco de sus secciones, y yo le dije que era un poco escéptico y me dice ‘¿Te puedo entregar un mensaje?’ Me habló que mi abuelo me quería entregar un mensaje”, recordó.

Karol aseguró que el amor que sentía por su abuelo era algo de conocimiento público, por lo que no sintió sorpresa de que le hablara sobre esa figura paterna. Sin embargo, Daroch le dijo algo que cambió todo su creencia con respecto a lo esotérico.

“Vanessa me dice que no le estoy creyendo y que me describiría como lo veo. Me dio una descripción… me dice que ve a mi tata conversando con una manzana en la mano y cortándola de forma circular”, agregó señalando que no hay forma que la médium supiese que era algo que hacía su abuelo.