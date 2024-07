“Es igual que todos, sólo que lo hace calladito”: Fran Maira furia con Austin Palao tras descubrir el intenso coqueteo con Julia Fernándes

El romance entre Fran Maira y Austin Palao está en su peor momento, y es que con la llegada de Julia Fernándes la pareja no la ha pasado nada de bien y han estado peleando bastante seguido.

Así se pudo en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde la exGran Hermano se enteró que la brasileña lo ayudó a bañarse mientras ella estaba durmiendo.

“Él habla de los códigos y no es así, porque debió haber pensado en mí. Y no es capaz de enfrentar las cosas, no me viene a hablar, como que le doy miedo (…) Que se vaya a la m…, tan angelito y tan caballero y es igual que todos, sólo que lo hace calladito”, se quejó la joven.

Por su parte, y luego de que Andrade le dijera que Fran estaba enojada, él corrió a pedir disculpas. Sin embargo, la rubia no las aceptó.

“No estuvo bien, siento que obviamente debí decir que no. No te lo dije simplemente porque habías pasado un mal momento y no quería que lo pasaras otra vez”, se intentó justificar el peruano.

“Pero igual lo hiciste y ahora me dejaste en vergüenza frente a todos. Yo tengo cara de estúpida pero no lo soy, me hago la weona (...) me dejaste mal”.

“Me dejaste como una pobre tonta en la servidumbre mientras te dabas un baño de tina con ella. Me abriste los ojos de que no estás ni ahí y te gusta el h...”, le reclamó, agregando que está soltero y ella igual.

Fran se dio cuenta

De hecho, Fran enfatizó en que: “Te recuerdo que esta mina si ya no está webiando es porque ella no quiso seguir, porque tú nunca dijiste nada. Entonces, ya me abriste los ojos. Te gusta el webeo y está perfecto”, expresó en tono de molestia.

“Creo que estás elevando esto y llevándolo a un punto donde no es”, rebatió Austin, a lo que Maira contestó que estaba siendo manipulador puesto que intentaba dar vuelta la situación a su favor.

“Ya reconocí que no estuvo bien. Si te parece una lata estar detrás de mí, entonces no lo estés (…) Con niñerías a otro lado. No voy a volver a repetir las cosas, y no sé qué más decirte”, respondió él.

