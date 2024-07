“Ha hablado puras...”: Nicolás Solabarrieta se fue en contra de Raimundo Cerda tras sus dichos sobre el quiebre entre Fran Maira y Guarén

Dos jóvenes que se alzaron como los galanes de sus respectivos debut en los realities, Nicolás Solabarrieta y Raimundo Cerda, no están en los mejores términos después de las palabras de este último sobre la sucedido entre Fran Maira y Valentina Torres, la “Guarén”, quienes dejaron de ser amigas tras años de un cercano vínculo.

Esta semana salió de nuevo a colación el fin de la amistad de Fran y Valentina, por lo que Raimundo fue consultado sobre el origen de este quiebre. El joven que conoce hace años a Maira, señaló que “la Fran se metió a un reality (‘Gran Hermano’), la Guarén se quedó a cargo de las redes de la Fran”.

“Y la Guarén se subía mucho a ella en las redes de la Fran. Y la Fran apenas sale, con toda la fama del mundo… nunca más hablaron. Y la Guarén entraba a ‘Tierra Brava”, le contó a Julia Fernandes, Sabelo y Faloon Larraguibel.

La respuesta sin filtro de Solabarrieta

Esto no cayó muy bien a Nicolás Solabarrieta, quien se encuentra de novio con la “Guarén”, y fue consultado sobre su parecer con las palabras de Raimundo, y si le iba a decir algo al respecto a esto.

“No quiero ahondar más en esto porque lo encuentro innecesario, pero sí hemos visto las cosas que hemos visto ahora al momento de entrar a ‘Ganar o servir’, hubiésemos tenido otra disposición o al menos a aclarar ciertas cosas”, empezó.

“Todo eso se dijo antes de que nosotros entráramos, nosotros entramos y ahora recién está saliendo en pantalla lo que él había dicho antes de que entráramos, nosotros obviamente no teníamos idea”, explicó.

Nuevamente fue consultado sobre las palabras de Raimundo, y ahí es cuando apuntó sus dardos en contra del joven apodado como “Toro”. “No voy a dar mi opinión de este tema porque no me corresponde, eso es tema de ella”, comenzó.

“Lo único que puedo decir es que cuando uno dice algo, especialmente en televisión, se tiene que hacer cargo y responsable de lo que uno está diciendo. Como Raimundo ha hablado puras cosas... puras hueas. Nada de lo que ha dicho es cierto o tiene algún fundamento o realidad con lo que realmente pasó. No sé qué decir, opino que mejor no opine de lo que no sabe”, lanzó.