“¡Hay que decirlo!”: Conoce los detalles del nuevo programa de farándula de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez

Finalmente, después la transmisión de “Tele13″, se anunció con un divertido spot el nuevo programa conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez que llegará a acompañar y entretener las tardes.

PUBLICIDAD

“¡Hay que decirlo!” es el nombre de la nueva apuesta del área de entretención de la señal, cual se realizará de lunes a viernes en vivo y en directo y tendrá como misión desmenuzar las noticias del mundo del espectáculo con humor y entretención garantizada.

“Queremos mover y diferenciar las tardes en Canal 13 con una propuesta nueva, fresca y en vivo, con un grupo que se va a sentar a pasarlo bien y a comentar las noticias del espectáculo como si estuviéramos conversando con un grupo de amigos. Habrá momentos de mucho humor porque tendremos dos conductores que son muy amigos, y por lo mismo existe una gran confianza entre ellos, entonces nos reiremos junto a ellos y con ellos”, adelanta Felipe Morales, Productor Ejecutivo del Área de Entretención y Cultura del 13.

Asimismo, Morales asegura que “naturalmente cada animador del programa tendrá su rol propio, acorde a sus personalidades: Pamela es mucho más desestructurada y dice todo lo que piensa, mientras que Nacho pondrá un poquito de orden en la dinámica, siempre desde la perspectiva de la risa y la alegría”.

¿Van a pelar?

El espacio va a concretar el regreso de la farándula, aunque con un formato muy distinto, alegre, simpático, divertido. Eso sí, donde podemos pelar igual, pero con altura de miras, riendo y entreteniendo, y sin pasar a llevar a nadie. Con Nacho vamos a aportar en base al humor, a nuestra capacidad de tratar de hacer que la gente lo pase bien en su casa y se divierta, que es la base del programa. Y como él es más seco que yo, tendremos que ayudarnos mutuamente para ver qué hace cada uno. Creo que voy a aprender muchísimo con Nacho, y él va a tener que bajarme el nivel de la locura a veces”, asegura Pamela Díaz sobre este regreso a las pantallas de Canal 13.

Por su parte, Nacho Gutiérrez afirma que “este programa será pura entretención asegurada, porque cuando uno habla de espectáculo es para entretener y no para ponerle densidad a la vida. Trabajar con Pamela es un desafío porque ella es una diva absoluta. Es también trabajar con una amiga y hoy estoy en una etapa de la vida en que hago y trabajo en las cosas que me gusta hacer y con quién quiero hacerlas. Cuando nos propusieron hacer este programa juntos encontré que era como un sueño, porque, como será un programa en vivo, y Pamela es Pamela y no va dejar de serlo, cualquier cosa puede pasar”.

Aunque no solamente estarán ellos en pantall, sino que el programa “¡Hay que decirlo!” también contará con panelistas que acompañarán a los animadores y aportarán, cada uno a su manera, con datos, revelaciones y risas.

“Los panelistas nos contarán muchas noticias, mientras que otros nos aportarán más comedia. No todo tiene que ser tan en serio y la idea es pasarlo bien y reírnos mucho durante la tarde”, cierra Felipe Morales.