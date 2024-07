Jennifer López volvió a usar su anillo de bodas después de ser vista sin él, en medio de rumores

Jennifer López ha vuelto a lucir su anillo de bodas tras haberlo dejado de lado temporalmente mientras promocionaba su línea J.Lo Beauty, lo que avivó rumores sobre un posible divorcio con Ben Affleck. La cantante, de 54 años, fue vista comprando rosales en Nueva York junto a su manager, Benny Medina. Durante la salida, su anillo verde, un regalo de Affleck, se hizo notar de inmediato.

PUBLICIDAD

López lució en el Día de la Independencia unos pantalones anchos color beige y una camisa de botones azul y blanca con estampado floral. Completó su atuendo con un sombrero de ala ancha y grandes aros dorados. Esta aparición en Nueva York ocurrió justo después de que Affleck fuera visto en Los Ángeles, pasando tiempo con dos de sus hijos, Violet y Seraphina, fruto de su relación con Jennifer Garner.

Jennifer López con un atuendo fresco y ligero el 4 de julio

Affleck, de 51 años, fue fotografiado disfrutando de una comida en Kaz The Soba Place con Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y dos amigos más. El grupo parecía estar de buen humor, con Affleck mostrando una sonrisa mientras su hija mayor lo abrazaba cariñosamente. Affleck y López pasaron las festividades del 4 de julio por separado, poco después de que la cantante disfrutara de otra escapada en solitario con amigos.

Los rumores sobre un posible divorcio empezaron a circular en mayo, cuando López asistió sola a la Met Gala. También apareció sin compañía en la alfombra roja del estreno de su más reciente película de Netflix, “Atlas”. Desde entonces, parece que López ha decidido no seguir intentando salvar su matrimonio, sintiendo que “ya no puede hacer más” para ayudar, según una fuente del Daily Mail. Una persona cercana a la pareja comentó a Page Six en mayo que Affleck “se divorciaría por locura temporal” si pudiera.