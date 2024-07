“Llegó este cabro exquisito y le dije...”: Delfina Guzmán se deshizo de amor por el Presidente Boric y recordó cómo lo conoció

La mítica actriz nacional Delfina Guzmán entregó una dulce revelación sobre su apreciación del actual Presidente del país, Gabriel Boric. En una entrevista con la periodista, Matilde Burgos, para su programa “CNN Íntimo”, ella habló sobre la admiración que le tiene al mandatario.

Esta confesión partió después de que la periodista le preguntó si es que se sigue sintiendo miembro del Partido Comunista tras dejar de pertenecer al partido. “Es que los quiero mucho porque son muy amorosos conmigo”, partió diciendo Delfina.

“Nunca me trataron mal, a pesar de que yo venía de todas estas series de monstruos que le robaron a los aborígenes todas sus tierras... Yo les tengo cariño a los comunistas, no me preguntes por qué”, agregó la actriz.

El cariño que le tiene al Presidente Boric

Inmediatamente, Delfina Guzmán se acordó del actual Presidente, “bueno, ¿para qué hablar del cabro este el Boric? Ese Boric me mata”, comentó sacándole una sonrisa a la entrevistadora. “Él no es comunista, pero es de izquierda”, puntualizó Burgos. “Es que ese cabro es de ninguna parte, es de todos nosotros”, agregó.

Matilde Burgos le preguntó cuál es su parecer de que a sus 96 años sea parte de un país que es gobernado por un presidente de 38 años. “Yo encuentro que eso es una preciosura, porque fíjate que a los 30 años yo tuve mucha consciencia de que es un paso bastante grande, porque ya se acabó la adolescencia y empieza la vida misma”, señaló.

Finalmente, al ser consultada si es que ha conocido personalmente a Gabriel Boric, la actriz contó que “lo conocí de una forma tan linda, porque nos encontramos en un acto en el que yo estaba con la chiquilla que me cuida, Lucy. Pasé por donde estaba, y le dije ‘mira está el Presidente ahí’”

“Ella muy hábilmente me dejó a mi sitio a mí, y al poquito rato, apareció la persona que me acompañaba y lo fue a buscar, le dijo que yo quería saludarlo. Llegó este cabro exquisito y le dije ‘mire, no me hables ninguna palabra, párese ahí’ y le empecé a dar besos y besos, porque no tenía cómo explicarle todo el cariño que le tenía, que era el cariño sumado de todos mis hijos”, cerró.