“De la amistad nació el amor”: Allisson Göhler relató la particular forma en la que conoció a su actual pareja

La meteoróloga Allisson Göhler estuvo presente en el último capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde compartió con el animador Julio César Rodríguez, y el resto de los invitados que la acompañaron fueron el comunicador Karol Lucero y los actores Malucha Pinto y Gonzalo Robles.

En el punto de encuentro, la profesional de Chilevisión habló sobre cómo conoció a su actual pareja Aldo Ibani. “Nos empezamos a seguir por las redes sociales porque yo estaba viendo fotos muy bonitas de la naturaleza, de pajaritos, aves y todo eso. Empecé a darle like (me gusta) a ciertas fotos, sin saber realmente quién las tomó”, partió su historia.

“Después veo que esta persona me agrega, agrego de vuelta y empezamos a conversar. El tema es que me doy cuenta que estudiaba en la misma universidad que yo, entonces hice memoria y lo conocía hace mucho tiempo. Nos habíamos cruzado en la biblioteca, nos habíamos pegado unas miradas. Yo me acordaba de eso y él me dice que no se acuerda”, continuó.

“Fue una linda cita”

“Empezamos a conversar mucho y yo en ese tiempo trabajaba en minería, por lo tanto, tenía turnos de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. El pobre hombre se sacrificaba y me acompañaba, me metía conversa para que yo estuviera despierta, para que pudiera hacer mis pronósticos en la mina”, agregó.

Tras horas y horas de conversaciones en línea, ellos decidieron juntarse en persona para conocerse de verdad, y el escenario escogido fue el centro comercial de Viña del Mar. Allison contó que su actual pareja tuvo la idea de que fueran al cine, lo que generó risas en el panel y la meteoróloga se dirigió al público para decirles que no hicieran eso, ya que era una “pésima idea”.

Una vez que estaban en el cine, ellos sufrieron un percance ya que otras personas le comenzaron a reclamar que estaban sentados en sus asientos. Al revisar las entradas, resulta que Allison y Aldo compraron por error para el día siguiente, y no la actual función. El acomodador del cine los dejó sentarse en la parte de atrás.

“Fuimos a esta fila del fondo, nos sentamos y yo le pregunto ‘a todo esto, ¿Qué película vamos a ver?’, y pueden creer que me dice ‘Amigos por siempre’. ¿Cómo te llevan a una primera cita a ver una película que se llama ‘Amigos por siempre’? Yo lo miraba con cara ‘qué mala cita’, pero de todas maneras fue una linda cita. De la amistad nació el amor y hasta el día de hoy todavía estamos juntos”, cerró Allison Göhler.