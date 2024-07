Karol Lucero tiene como objetivo volver a estar en la pantalla chica: “Yo estoy esperando mi redención televisiva”

El animador que fue desterrado de la televisión después del estallido social por ser “funado” masivamente, Karol Lucero, estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Años han pasado, y poco a poco ha vuelto a aparecer en la pantalla chica y tiene todas las ganas de volver.

PUBLICIDAD

Julio César Rodríguez le preguntó cómo le gustaría volver de este “exilio televisivo”, y el exchico “Yingo” contestó “si bien me han llamado para varios proyectos, no han sido de mi interés”. Se trataba en el formato de telerrealidad, por primera vez lo llamaron para trabajar en el encierro, antes de “Tierra Brava” corrió el rumor de que le habrían ofrecido el rol que terminó realizando Matías Vega.

“Para el último reality que fue el de Canal 13, me llamaron como participante y lo rechacé. No es el rol en el que me gustaría volver”, comentó sobre el ofrecimiento que recibió de “Ganar o servir”, en donde participó una de sus exparejas más reconocidas, Faloon Larraguibel.

¿En qué rol le gustaría volver?

El animador le consultó a Karol en qué rol le gustaría volver a la televisión, y él comentó que “hacer lo que hacía, me gusta trabajar en la entretención, en un panel y conversar”. Si es que volvería a incursionar en el mundo de los matinales, él dijo que sí.

JC siguió jugando en este escenario y le preguntó si se atrevería a trabajar como notero en terreno y compartir con la gente, a lo que Lucero dijo “sería un tremendo desafío, por dos razones: una, porque en la calle nunca me ha pasado nada de lo que se ve en las redes sociales”.

“Todo el mundo me saluda con mucho cariño o los recuerdos que tienen del matinal. Pero no sé si frente a una cámara ocurriría lo mismo, aparecerían estas personas que buscan hacerse meme. Así que me gustaría”, agregó el hombre que fue conocido como “Karol Dance”.

“Yo estoy esperando mi redención televisiva (...) hoy día es una meta y un objetivo. He tenido la suerte de ser invitado a algunos proyectos, y si me ofrecieran un desafío como ése, sería algo que aceptaría. Veamos qué ocurre, qué tengo que perder”, cerró Karol Lucero.