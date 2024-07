“¿Para qué ahora?”: Productora de televisión cuestionó a Julio César Rodríguez tras revelar que fue traicionado por otro animador

El animador Julio César Rodríguez levantó una acusación que dejó la grande en el mundo de la farándula. Él aseguró que un colega, un rostro importante de la televisión, pidió su cabeza y fue despedido de un programa ya que éste se sentía amenazado con su presencia.

“A mí me traicionó un animador de televisión”, partió. “Me traicionó cuando yo estaba en un trabajo, siempre me decía que era muy bueno, y a la hora de los qué hubo (lo apuñalaba)”, agregó.

“Cuando yo me fui de ese programa, el director que me dijo que tenía que ir del programa, fue tan honesto que me contó la verdad. Que el animador estaba incómodo con mi presencia y que por eso me iban a sacar. Nunca me lo dijo (el animador), siempre me abrazaba y me decía que hacíamos un buen equipo”, continuó.

“Estoy contando de un animador número 1 de la televisión chilena con quien yo compartía horas y horas de programa. No era Rafa Araneda (...) Hizo que me sacaran del programa”, aclaró sobre un programa que no nombró, pero contó que era animado por un hombre y una mujer.

“¿Por qué esperar tantos años para manifestar una situación así?”

Las sospechas y especulaciones comenzaron a tomar vida propia, y se apuntó a Martín Cárcamo como el animador culpable del despido de JC. Se especuló que Rodríguez salió del matinal “Bienvenidos” por instrucción del “Rubio natural”.

Por esto mismo, en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, se le consultó a la productora general del difunto matinal de Canal 13, Jacqueline Cepeda, sobre este rumor. “Jamás en los años que llevo de carrera un conductor me dijo: ‘sácame esta personas de encima’ (...) Yo jamás podría permitir algo así porque yo perdería toda la credibilidad frente a un rostro”, comentó.

Al ser consultada sobre su opinión sobre las declaraciones de Julio César, la productora dijo “¿Por qué esperar tantos años para manifestar una situación así? Que genera finalmente noticia, todo el mundo lo está conversando (...) ¿Para qué? Si él está súper bien, está en la primera línea, le está yendo regio, creo que no necesita estas malas ondas”.

“Porque al final todo esto genera una energía negativa de las personas que quieren a Martín (...) Entonces yo te digo, ¿para qué ahora? Sí Julio está súper bien, y Martín además, que yo te lo comenté cuando hablamos la vez anterior que vine, Martín es muy querido”, agregó, quien señaló que ha escuchado críticas a JC en el mundo de la televisión por estos dichos.

“Tal vez hoy no está en primera línea, pero siempre estuvo en primera línea. Y la gente lo apoya y la quiere. Entonces creo que, Julio, creo que hoy día estos comentarios, más que apoyarte, te juegan en contra. Tú eres un líder, estás en otra. Ya no necesitas estas chimuchinas que caen finalmente en la farándula para seguir creciendo. Y ya pasó tanto tiempo”, cerró Jacqueline Cepeda.

En el programa de farándula “Que te lo digo”, le preguntaron a Rodríguez su opinión sobre las declaraciones de Cepeda, y él les respondió que: “Yo no lo conté con el ánimo de armar polémica, porque no he contado aún quién es. ¡Lo conté porque el podcast era de la traición! ¡A mí esa historia me da lo mismo ya! Tengo perdonado a los autores jajaja”.