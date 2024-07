“Quedé súper molesto por harto rato”: Pablo Illanes comparte las críticas de la gente sobre el final de “Generación 98″

El año pasado se lanzó una teleserie nocturna, “Generación 98″ que terminó siendo un éxito rotundo con una buena recepción de parte del público y notables resultados en el rating, a pesar de competir con dos potentes realitys como “Gran Hermano” y “Tierra Brava”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el final que fue emitido en abril de este año generó diversas críticas entre sus espectadores por las historias inconclusas. Se acusó que la trama de los personajes Pitu (Lorena Bosch), Javiera (Paloma Moreno) y Macarena (Constanza Mackenna) no fueron llevadas a término.

De igual forma, la crítica se centró en el decepcionante desenlace que tuvo la historia que duró por meses en las pantallas de Mega.

La reflexión de Pablo Illanes sobre el final de “Generación 98″

El creador y guionista de esta serie, el escritor Pablo Illanes, quien también estuvo detrás de míticas teleseries como “Machos” y “Alguien te mira” fue consultado sobre el criticado final por el diario The Clinic en una entrevista realizada por Iván Guerrero en el programa “Dos en la ciudad” de un live de Instagram.

“Fue una experiencia macabra lo que pasó con ese final. De partida yo creo que los finales en televisión siempre hay gente que queda descontenta. No es la primera vez que me pasaba”, partió comentando el guionista.

“Yo estaba de acuerdo con los comentarios de la gente y lo reconozco. Esto pasa con algo muy concreto y muy técnico: los capítulos se alargan. Entonces para uno como guionista es casi imposible saber lo que va a pasar con el último capítulo. Esto pasa con todas las teleseries, no solamente con esta”, agregó.

“Quedé súper molesto por harto rato, no pude vivir este final efervescente. Me decían ‘oye vi el final y yo salía arrancando’. Le tengo prohibido a mi familia que me hable de ‘Generación 98′, es un tema tabú y quiero dejarlo así para siempre”, cerró Pablo Illanes.