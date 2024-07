Thiago Cunha feliz porque halló a su mascota extraviada hace un año: “Esta perrita trae mucha felicidad para nosotros”

Thiago Cunha no cabe más de la alegría por estos días debido a que luego de un año extraviada en la comuna de Colina por fin logró dar con el paradero de su mascota Shakira, un perra de raza pastor belga que se perdió hace un año desde su casa.

La canina era una de las dos perritas que hace un tiempo aguachó el bailarín brasileño en el hogar que comparte con su novia, Chantal Gayoso, y su hijo. Por ese entonces, Shakira se llamaba Akira y la otra perra Violeta, quien tras un año, recuerda Thiago, la encontró muerta luego de llegar de un viaje largo fuera del país.

El reencuentro de Thiago Cunha con su mascota

“Eran muy apegadas con nosotros porque les dábamos comida, cariño, jugábamos con ellas y eran, entre comillas, de nosotros, hasta dormían en el patio. Se pasaban a mi casa y yo las dejaba porque me caían bien las perritas y les agarramos cariño”, cuenta Cunha.

“La Shakira es una loca, corría toda la noche atrás de los conejos y es grande, tiene mucha fuerza”, sincera en lun.com.

Sin embargo, esa alegría que le daba Shakira al bailarín pasó a ser una pena oculta que el brasileño guardó por meses tras el extravío de la perrita. “Yo siempre que iba a Colina, al centro, siempre pensaba ‘un día la voy a encontrar en el camino’, nunca perdí la esperanza, siempre se lo comentaba a la Chantal”, indicó.

Opens in new window Shakira, la perra que adoptó Thiago Cunha y que encontró luego de un año perdida. Fuente: Instagram @thiagocunha13.

Esa ilusión fue la que mantuvo siempre alerta al bailarín, quien encontró la satisfacción plena al recibir el dato de unos vecinos, quienes le comentaron que habían visto en un mall de la comuna de Colina a una perra idéntica a su Shakira.

“Pasó un año y unos vecinos queridos, Soledad y Felipe, me llamaron y me dijeron: ‘Estamos en el mall chino y hay una perra muy parecida a la Shakira’. Le pedí fotos y la encontré rara, porque estaba triste, dije: ‘¿Será? (...) puede ser’. Yo estaba en Santiago y me desocupé tarde, así que al otro día fui temprano. No me apuré tanto porque estaba en un lugar fijo, si me hubieran dicho que estaba en la calle parto altiro”, cuenta Cunha.

“Al otro día fui temprano al mall chino. Le dije ‘Shakira’ y vino moviendo la cola y se me tiró arriba, ahí dije ‘es ella, me la llevo’. Ahora es oficialmente mía y quiero ver que me la vengan a sacar”, agregó.

“Hace seis meses que estaba en el mall chino. Me contaron que los guardias la recogieron. La tenían bien cuidada, yo le agradecí a la señora que la tenía, le daban de comer y tenía agua. Era como una trabajadora más, jajajá. Está en 33 kilos, pero es grande, es una mezcla de pastor belga. Yo creo que tiene como tres años. La llevé al Helpet. El veterinario Julio Zambrano la vio y dijo que no tiene ningún problema. Hay que desparasitarla y ponerle las vacunas, me voy a demorar como un mes en eso”, recordó el brasileño, quien no duda en que su querida mascota incluso duerma dentro de la casa.

“Antes dormía afuera, pero eran las dos. Ahora que está sola, con el frío, me da pena así que la dejo adentro. Yo me hago el tonto, le digo a la Chantal: ‘¿Dónde la ponemos?’, y ella me mira con cara seria y me dice: ‘Ya, aquí dentro’. Yo no digo nada, jajajá. Yo estoy feliz de la vida. Esta perrita trae mucha felicidad para nosotros”, finalizó.