“Cara de palo le escribí por esa red social”: Daniela Nicolás se emparejó con su vecino gracias a Instagram

Daniela Nicolás sorprendió hace algunos días en un streaming radial al revelar que después de un largo tiempo soltera había encontrado el amor gracias a que un amigo suyo se las dio de cupido y la alentó a seguir y contactar a un hombre por Instagram.

De eso han pasado algunos meses, recuerda la comunicadora, quien no dudó en su entrevista radial de enfatizar que “hace muchos años no estaba así de feliz”, luego de iniciar una relación amorosa con el misterioso sujeto, quien incluso se la jugó en aquella oportunidad al mandarle un ramillete de flores directo al estudio de Agricultura TV.

El nuevo amor de Daniela Nicolás

“Fue un gesto súper lindo (...) pensé que era broma, jamás me lo hubiese esperado, no tenía idea. Luego supe que se consiguió el número de la productora del programa. Yo ni siquiera le comenté que iba a ir. Fue jugadísimo, estamos juntos hace tres meses, pero no iba a hablar mucho de la relación debido a que él es súper reservado”, contó en lun.com la también actriz.

Cara de palo le escribí por esa red social y tuvimos una cita a ciegas. Sólo sabía su nombre — Daniela Nicolás

“No quería (estar con alguien). Un amigo en común me dijo que lo añadiera a Instagram y que seguramente nos podíamos gustar, debido a que tendríamos un buen match. Cara de palo le escribí por esa red social y tuvimos una cita a ciegas. Sólo sabía su nombre”, agrega.

“La primera vez que salimos, tuvo que venir una amiga a mi casa, porque yo insistía en que no quería conocer a nadie, además no me sentía preparada”, reveló Daniela, quien ni siquiera sabía que su nuevo amor estaba tan sólo a unas casas de su residencia.

“Fuimos a comer sushi esa la noche. Además, por coincidencia, es mi vecino, vivimos literalmente al frente. Es chistoso porque vi que sacó el auto y salí. Finalmente, fuimos a un restaurante al lado de la casa. Podríamos haber ido caminando, pero él estaba mal de la espalda y yo recién operada”, sinceró la también periodista, quien por estos días planifica su futuro.