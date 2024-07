“Me escribió en junio...”: Raquel Argandoña reveló que la contactó su amor imposible, el hombre que se le fue de las manos

A mediados de junio en el programa de TV+, “Tal Cual”, la animadora Raquel Argandoña abrió su corazón y dio a conocer una impactante noticia: hizo sufrir a un hombre que pudo haber sido la persona con quien pudo haber envejecido.

Esta semana volvió a hablar sobre este hombre, y entregó una actualización de esta historia. Pancha Merino y José Miguel Viñuela comentaron este pasado miércoles que han llorado en el auto después de sufrir decepciones amorosas.

La animadora estaba sorprendida por estas confesiones, y contó su propia historia. “Yo solamente he llorado por un hombre en el auto que fue cuando me dijeron ‘Ahora’ de Alberto Plaza. ‘Todo lo que te quiero decir está resumido en esta canción’, qué atroz”, recordó Raquel tapándose la boca.

“Yo me sentía absolutamente segura de él. Yo hacía lo que quería y me aguantaba todo hasta que yo dije ‘me di cuenta que tú eres el hombre de mi vida’. Me hizo pasar a su departamento, estaba muy arreglado porque parece que iba a salir, yo me había producido entera y (me dice) ‘todo lo que te tengo que decir está en esta canción’”, continuó su historia.

“¡Qué heavy!”, exclamó y contó que se le “salieron las pestañas” de tanto llorar. “Yo pensé que en la canción a lo mejor decía ‘espérame un tiempo o vuelve a la noche’, pero nada. Qué manera de llorar, después escuchaba la canción en la noche y lloraba”, añadió.

Viñuela se preguntaba quién es el hombre que hizo llorar a Raquel, y ella reveló que , fecha cuando ella reveló esta historia en “Tal Cual”. “Me dijo: ‘nunca pensé que te iba a doler tanto’”, cerró.

El amargo recuerdo amoroso de Raquel Argandoña

En junio, este recuerdo vino a la mente de Raquel después de que junto a José Miguel Viñuela y Marlen Olivari hablaron sobre algunas de sus canciones favoritas de despecho, especialmente desde la perspectiva masculina. Fue ahí cuando recordó cuando le dedicaron una canción de Alberto Plaza, la cual nunca olvidó.

“Uno tiene que reconocer que muchas veces se cree ‘power’ (poderosa)”, partió Argandoña. “Yo hace mucho tiempo me creía rostro, inolvidable e hice sufrir harto a una persona que era casi un amor prohibido. No era casado, pero estaba a punto”, continuó.

“Él se la jugó por mí, entonces yo no le daba pelota. Me di cuenta que realmente, y hasta el día de hoy pienso que, pudo haber sido la persona que me acompañara hasta el resto de mi vida”, confesó Raquel Argandoña.

Al darse cuenta de esto, la animadora fue a buscarlo. “Me dijo: ‘lo que te tengo que decir, la voy a hacer corta, escucha esta canción de Alberto Plaza, y esto es lo que yo ahora siento por ti’”, recordó Raquel antes de que sonara “Ahora” del cantante nacional.

“Ahora, ahora dices que me amas. Ahora que no queda nada. Te mueres de amor por mí. Ahora. Después que te lloraba ríos. Después de lo que yo he sufrido. Ahora por fin. Ahora sabrás lo que me hiciste vivir”, cantó el intérprete.

Raquel Argandoña terminó por decir “yo nunca lo había dicho, pero eso me enseñó a no tener que jugar con las personas. Quedé re mal porque yo lo hice sufrir mucho”. Este hombre cada vez que se hace público un término amoroso de la animadora, le escribe deseándole que encuentre el amor, pero igual le asegura que encontrará a alguien como él. Actualmente, el sujeto está casado y tiene hijos.