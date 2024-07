“Me pareció muy vulgar”: Mariela Sotomayor recordó su fuerte pelea con Botota Fox y habló sobre su relación quebrada

Esta semana se emitió la salida de la deslenguada periodista, Mariela Sotomayor, del reality “Ganar o servir”. Ella tuvo tiempo de revisar el material del programa, revivir experiencias y poder ver por primera vez lo que sucedió a sus espaldas.

La comunicadora se sentó en el react del reality de Canal 13 a hablar con Pía Pérez, quien le consultó sobre la fuerte pelea que tuvo con Botota Fox por el aseo de la casa, una de las personas que supuestamente era la más cercana a Mariela.

“De partida, hay formas y formas para llamarle la atención a alguien. Está bien, yo estaba de sirviente y todo, pero me pareció muy vulgar la manera. Eso fue lo primero que me chocó”, partió comentando. “¿Cómo tratarme así? Me sentí súper mal”, agregó, quien cuestionó cómo tratarán a sus trabajadores o sus enemigos.

“Fue una gran decepción”

Con respecto a su relación actual, Sotomayor aclaró que “éramos amigas. Yo la busqué mucho cuando lo pasé mal, cuando estaba triste y preocupada, y ella a mí. Las dos nos consolábamos, nos fumamos hasta el último pucho que nos quedaba”.

“Hablamos un montón de cosas, le conté hartas cosas de mi vida, ella también me contó hartas cosas a mí. Entonces, me pareció sumamente ingrato y sorprendente que alguien que tú consideras tu amigo, en un ambiente tan chico como ese, te trata así de un rato para otro”, confesó.

Si es que sintió que Botota Fox fue desleal con ella, la periodista dijo “sentí que me estaba enfrentando a otra persona, sentí que no era ella. Si te fijas cuando ella me habla, yo la miro y ni siquiera soy capaz... quedé descolocada (...) Me dio pena, y ella me pidió disculpas”.

“Si tú estás en un lugar donde estás con puros extraños, y estás viviendo diariamente situaciones súper intensas, pero tienes a alguien que es tu refugio, tu amiga, con quien tiras la talla, con quien te fumas un cigarrito o la que le cuentas si estás feliz o preocupada. Que esa persona te dé la espalda, qué más puedo esperar del resto”, añadió.

“Fue una gran decepción, fue triste. Cuando vi que me iba y dice ‘claro cuando ayer estaba tirando puro veneno’. Ella sabía que nos estaban grabando, debe estar dispuesta a que todo el mundo vea eso y que yo también lo vea, no le debe importar (...) Después va y me da un abrazo”, cerró Mariela Sotomayor.