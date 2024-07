“Métetelo en la r… Ya péguese el show”: Camila Recabarren y Oriana Marzoli protagonizaron feroz pelea en “¿Ganar o Servir?”

Las peleas son rutina de cada día ¿Ganar o servir?, y esta vez fue el turno de Camila Recabarren y Oriana Marzoli, quienes se enfrentarán con duras palabras durante el próximo capítulo del reality de Canal 13.

De acuerdo al adelanto que publicó la señal, la exMiss Chile atacó con todo a la venezolana-española e incluso el encuentro terminó a los gritos.

Todo comenzará cuando la rubia encare a algunas de sus compañeras por un adaptador que utiliza para peinarse. En primera instancia, le preguntó a Blue Mary y Julia Fernandes dónde estaba este objeto y si lo habían utilizado.

“Yo nunca me he peinado acá en mi vida”, le dice la brasileña. “Alguien me lo ha cogido, ese adaptador es mío”, insistió la europea.

Acto seguido, Luis Mateucci encontró el adaptador en el baño. “Lo acabo de ver yo en la papelera”, le dijo el argentino, desatando la furia de Oriana.

“Alguien lo usó, lo rompió y se hizo la hue…”, analiza Fran Maira.

El palabreo

Tras esta situación, Oriana fue a reclamar al lugar donde se encontraban sus compañeras de encierro: “Es una gilipollez, (no cuesta nada) decir ‘mira, se me ha roto y lo he tirado’. No pasa nada”, expresó.

Ante esto, Camila alzó la voz y le paró los carros: “Pero también es más gilipollez es que estís pegándote el show por una cagada de adaptador”.

“No es show. Para mí es importante. Para ti será importante ponerte veinte… en la oreja y si se te pierde uno, lloras”, respondió la rubia, totalmente enojada.

“Yo no lloro por nada (…) Métetelo en la r… Ya péguese el show. Yo te lo rompí, qué tanta hue…”, reconoció Recabarren.

“Estabas tardando en revelarte”, le dijo Marzoli, molesta. Mientras tanto, Camila se burló de ella y le dijo: “Llore, llore, dale”, en tono irónico.