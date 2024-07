Pancha Merino está sanando su dolor tras ser víctima de millonaria estafa: “Nunca había odiado a este nivel, pero ya no los odio”

La actriz Pancha Merino fue víctima de una millonaria estafa a manos de unos excolegas y amigos de su exmarido, Claudio Labbé. Ella acusó estafa y abuso de firma en blanco y se querelló en contra de Sergio Jalaff Sáenz y Mario Dabed Jamis por más de $230 millones de pesos. Ahora, Jalaff nuevamente está en la palestra por su vinculación en el Caso Factop.

PUBLICIDAD

Ella ha manifestado su enojo por esta estafa en diversas ocasiones en su programa “Tal Cual”. “Estoy feliz porque está cayendo la corrupción en Chile, tomaron presos a los hermanitos Sauer, y ligerito vienen los socios que son los de origen sirio que también me afectaron”, lanzó hace unos meses atrás.

“¡Al fin llegó un Gobierno que está batiendo con la corrupción! Porque gente que ha ido a colegios particulares y se han convertido en delincuentes de chaqueta y corbato robándole a los amigos, a los socios”, agregó.

“El tiempo me dio la razón”

Francisca Merino conversó con La Cuarta en donde fue consultada sobre este caso que está siendo investigado, el cual está ligado al hombre que la estafó hace años, pero algo cambió. Pancha está sanando su herida.

“Más que a los hermanitos Sauer, yo tuve problemas con los Jalaff, en especial con Sergio, que inscribió firmas mías en la notaría reconociendo deudas, siendo que yo nunca fui a la notaría... No sé en qué está ahora (el caso) de los Jalaff... Aunque no lo crees, ya lo solté. El tiempo me dio la razón”, declaró.

“Creo que de la justicia divina no se van a librar; de la terrenal se pueden librar porque tienen mucha plata y conexiones... Nunca había odiado a este nivel, pero ya no los odio. Con el tiempo los he ido soltando, harto, de hecho ya me da lata hablar del tema. Pero ese tema ya lo solté. La gente me pregunta: “¿Te van a devolver plata?”. ¡No! Es seguir peleando, entonces ya me roba energía nomás”, cerró Pancha Merino.