Video viral: Tras cuatros años de cuidar a una planta se percató de un insólito detalle (VIDEO)

TikTok está lleno de un sinfín de anécdotas, pero esta ha sido declarada como una de las mejores por los mismos usuarios. En esta oportunidad, quien se robó millones de miradas fue una mujer puertorriqueña, quien entre gracia y decepción contó el insólito detalle que descubrió de una planta de su casa.

Según mencionó la usuaria @mamitapr desde el interior de su vivienda, lleva cuatro años cuidando la planta con todo el amor del mundo. Además de regalarla, le habla y hasta le pide que se mantenga linda. “Ponte linda, estás bella y preciosa, tú nunca te pones seca y no se te caen hojas. Tú eres bien buena”, expresó.

“Llevo cuatro años, cuatro años sin fallar, cada día echándole agua a esa plantita. ¡Cuatro años!”, enfatizó la mujer; quien se refirió a sí misma como “loca” por tardar tanto tiempo en darse cuenta de que la planta era de plástico.

No fue hasta que esta semana que quiso echarle más tierra y detalló sus ramas y hojas con cuidado; después de todo le parecía raro que mantuviera el mismo tamaño. “Le dije a mami ‘tráeme tierra para la matita’ porque se me estaba acabando y secando […] ¡La mata es de plástico!”, comentó la mujer con cierta desilusión.

Las reacciones al video viral

Los usuarios no se hicieron esperar con sus graciosos comentarios a la anécdota de @mamitapr, quien cada dos días le dedicaba tiempo a la “planta de interior”. “Yo soy tan salada, que si esa mata fuera mía se me seca”, “Pero quién la compró”, “Este es otro nivel de despiste”, “Hay matas que son reales, pero sus hojas son muy gruesas y parecen de plástico”, comentaron.

Algunos se sintieron identificados con la usuaria, pues les pasó algo similar: “A mí me pasó lo mismo con un cactus”, “Mi esposo sabe que no se me dan las plantas, me compro de plástico y yo la cuidaba”, “Mi mama tiene una mata con 3 rosas y todo el que llega le dice que hermosa tus rosas jajaja y son de plástico”.