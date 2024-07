¿Aumentará aún más el rating?: Canal 13 anuncia esperado ingreso de confrontacional participante a ¿Ganar o servir?

Si bien, en tiempo real, Pamela Díaz ya entró y salió hace meses de ¿Ganar o servir?, este lunes Canal 13 anunció el ingreso televisivo de La Fiera al reality que se graba en Perú, emisión que se vería “en los próximos días”.

PUBLICIDAD

El esperado ingreso de La Fiera se debe a las informaciones que se filtraron producto de la bullada pelea que tuvo con Oriana Marzoli. Tenso momento que se convirtió en uno de los momentos más álgidos de su corta estadía.

Según contó en su presentación, “acepté entrar porque me pareció interesante. Para mí estar en un reality es como estar en una teleserie. Me gustan los contenidos de reality, me salen fáciles, es algo que entiendo perfectamente en mi cabeza. Sé jugar muy bien mi papel de Fiera, sé muy bien lo que voy a hacer, trato de ir tres pasos más adelante y después lo informo”, señaló la exTierra Brava.

De hecho, en ese tiempo, aseguraba que sus fines era solo pasarlo bien y evitar las confrontaciones. Aunque ya sabemos que no lo pudo evitar.

“Espero que sea una rica experiencia y pasarlo bien, disfrutar. Voy a ir a armar mi grupito, a desenvolver varias cosas, a unir, a desunir”, indicó. Aunque, también había advertido que ante cualquier provocación, sacaría la fiera que lleva adentro.

“Espero que no me molesten, porque todos saben cómo soy yo y lo que hago. Entraré con cautela porque debo cuidarme bien, pero sabiendo también que seguramente voy a tener problemas con algunos, como Mateucci y Oriana”, dijo como toda una pitonisa.

Con esto, se espera que el rating aumente aún más. Números que han promediado los dos dígitos, posicionándose ante la competencia. Refuerzos que llegan en el mejor momento para Canal 13, puesto que el viernes debuta Gran Hermano 2 en CHV.

PUBLICIDAD

Pamela Díaz y su participación en ¿Ganar o servir?

“La gente a veces no entiende mi actuar en un reality, porque a veces me encuentran violenta y a veces divertida. Y me da lo mismo lo que opine la gente a la que no le gusto”, señaló.

Consultada por quiénes serán sus compañeros de encierro, donde se reencontrará con Luis Mateucci y Botota, entre otros, “La Fiera” tiene decididos los que mejor le caen entre aquellos con quienes no ha trabajado.

“Me gusta la Faloon, es una mujer interesante, sabe pelear sola. Es media chispita, un personaje atractivo. También me gusta Gala, porque pelea con elegancia, sin levantar la voz. En cambio Oriana ahora está mostrando una cara más divertida y simpática, pero en realidad no es así”, enumera.

Además, en el encierro Pamela se reencontrará con Facundo González, modelo argentino con quien tuvo una relación en las semanas previas a su ingreso al reality, y que ahora se ha visto en pantalla inseparable de Oriana Marzoli.

Al respecto, Pamela es drástica. “Facundo no es un personaje importante. Siento que aunque tenga una buena relación con él afuera, no tengo mucho que opinar sobre él y lo que ha hecho adentro. Yo soy súper práctica, cuando algo no va, no va. Voy a entrar a jugar, a divertirme, a ser simpática y Fiera a la vez, y si Oriana y Facundo no entienden eso, es problema de ellos”, reflexiona.

“¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, de domingo a jueves después de “Teletrece central” por Canal 13 y sus plataformas digitales.