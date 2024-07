“No entendían dónde estaba la mamá”: Faloon Larraguibel habla sobre el reencuentro con sus hijos tras tres meses en “¿Ganar o Servir?”

Faloon Larraguibel regresó a Chile hace algunos días esto luego de ser parte de los participantes del reality “¿Ganar o Servir?”, por lo que vivió un emotivo reencuentro con su familia tras estar tres meses alejada de sus hijos.

PUBLICIDAD

En este contexto, es donde la exchica “Yingo” habló sobre su paso por la casona ubicada en Perú y cómo fue estar alejada tanto tiempo de sus retoños.

“Fue muy difícil estar sin mis hijos todo este tiempo. Nunca habíamos estado separados, siempre ando con mis pollitos para todos lados, los iba a dejar y a buscar al colegio. Tampoco me gusta que nadie los cuide, entonces la distancia al principio fue súper difícil porque los extrañaba muchísimo”, declaró en conversación con LUN.

“Las primeras semanas, como el programa no salía al aire aún, no entendían dónde estaba la mamá. Les decían que yo estaba trabajando, pero no me veían volver a casa como siempre. Cuando comenzó a salir el programa, mi mamá les explicó que yo estaba trabajando ahí, que no podía venir aún, que no podía llamarlos, pero que los extrañaba mucho. Ellos entendieron y se quedaron con mi mamá, la mejor persona para esto”, sostuvo, asegurando que su círculo más cercano fueron importantes en este proceso.

En esa línea, Faloon también enfatizó en que la principal motivación para entrar al encierro fue recaudar dinero para conseguir un hogar para ella y sus hijos, sobre todo tras la bullada separación de Jean Paul Pineda.

“Tener mi objetivo súper claro me ayudó a manejar el extrañarlos”, sostuvo exrostro de Zona Latina. De hecho, contó que las mamás dentro del encierro, Gala Caldirola y Daniela Colett, hablaban sobre “lo que les gustaba y nos apoyabámos cuando estábamos tristes”.

El reencuentro con sus hijos

Ahora que ya se encuentra en Chile, en donde está disfrutando al máximo del tiempo de calidad en familia. “Es cuático volver a la realidad (...) lo único que quería era abrazarlos. Corrieron cuando me vieron, se tiraron encima, nos abrazamos y lloramos, todo en dos segundos. Fue demasiado emocionante y hermoso, me corrían las lágrimas. Ver de nuevo esas caritas, ellos me tocaban el rostro, el pelo. Me decían que el último mes estaban en cuenta regresiva para verme”.

PUBLICIDAD

“Han dormido los tres conmigo todos los días, aunque duermo súper apretada jajaja (...) Después de pasar un episodio súper duro, que vivimos todos como familia, me cuestioné por haber entrado porque quizás les iba a hacer mucha falta, pero sé que estuvieron todos muy preocupados de ellos”.

Asimismo, comentó que el encierro fue de mucha ayuda para su salud mental puesto que le permitió volver a enfocarse en sí misma luego de una serie de malos momentos en su vida personal.

“Me sirvió como un escape a todo lo que había sucedido. Venía de una racha de puras malas cosas que me venían pasando, que uno no las puede controlar (...) Necesitaba identificar qué es lo que quiero para mi futuro y lo que me pasó con cada situación. Claro que tuve momentos de mucha pena, pero sabía que tenía que aprovechar el reality para pensar en mí”, sentenció.