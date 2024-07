“No se atrevieron o había fuerzas invisibles”: Camila Hirane lanza crítica a Canal 13 por ‘Secretos en el Jardín’

La actriz Camila Hirane, que pronto regresará a “Juego de Ilusiones”, conversó en el programa “Reyes del Drama”, donde recordó su primera teleserie y las fuerzas oscuras que percibió.

Esta producción trataba la historia de los psicópatas de Viña del Mar, donde Camila fue la esposa del personaje del villano principal interpretado por Néstor Cantillana. Esta teleserie no fue un gran éxito en sintonía, sin embargo es muy valorada por el público. Al consultarle su opinión respecto a estas típicas decisiones de Canal 13 de reubicar sus teleseries con bajo rating en horarios insólitos, Camila señala que en esta teleserie en particular había un trasfondo político que terminó por esconder la teleserie.

“Yo siento que Secretos en el Jardín era una teleserie compleja del punto de vista político. Había harto contenido sensible y no se atrevieron o habían fuerzas invisibles, oscuras de arriba que no querían que la teleserie fuera tan vista. Ahora, si no querían ¿por qué aceptaron hacerla desde un principio? No sé, es un gran misterio. El poder del dinero y del rating lo vemos a todo nivel. Los artistas hemos tenido que luchar a lo largo de la historia por estas fuerzas aun cuando estos formatos están guiados por la lógica del dinero. Está la plata de alguien ahí que quiere ser recuperada. Es bien transversal esta problemática, así que trato de no frustrarme, ni tomármelo personal”, señaló.

“Tenía pesadillas en las noches”

Hirane aprovechó de recordar también su paso por otras emblemáticas producciones como la serie “Prófugos” de HBO donde destaca que fue uno de los personajes más fuertes que ha hecho. En esta serie compartió roles con Francisco Reyes, Benjamín Vicuña y Claudia Di Girólamo.

Camila confesó cuanto le han afectado los roles tan dramáticos en su vida diaria: “Tenía pesadillas en las noches. Eran mis primeras escenas de sexo, toda la violencia, y yo era una cabra chica que venía recién saliendo del colegio, la universidad. He hecho un camino súper dramático, de personajes super cargados al drama. Yo me acuerdo que despertaba con pesadillas y no me daba cuenta, no le tomaba el peso a cómo eso va quedando, se va acumulando. Con Verdades Ocultas yo dije, que esto tenía que combatirlo y encontrar la forma de ser feliz aunque esté todo el día llorando de 8 a 6. Empiezas a vibrar más bajo y te quedas en las emociones dramáticas. Cuando chica creía que eso no era así. Se va acumulando y te va pasando la cuenta”

El regreso de Valentina a “Juego de Ilusiones”

El destino de Valentina en “Juego de Ilusiones” sigue siendo incierto, después de que Alana le administrara una sustancia que la mantiene profundamente sedada en la ficción de Mega. Camila Hirane, la actriz que interpreta a Valentina, ha comentado al respecto. “Ahora, hacer una villana está bueno, está entretenido, se sufre menos. Igual es heavy hacer de malo, hay dentro de mi corazón cierta nobleza que pone cierta resistencia”, señaló la intérprete.

En este sentido, ejemplificó con que “hoy día tuve que hacer unas escenas, te juro que decía: ‘¿Pero cómo tanto?’ No podía, pensé que no podía ser tan mala”.