“Después de nueve años aún no me supera”: Oriana Marzoli y Gala Caldirola se dijeron de todo en nueva pelea en “¿Ganar o Servir?”

En una nueva actividad de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli se convirtió en el centro de la polémica y protagonizó diversas discusiones con sus compañeras de encierro.

Todo comenzó cuando Sergio Lagos y Karla Constant les pidieron a los participantes que escogieran las coronas con distintos títulos y así coronar a sus compañeros.

En primera instancia, todo fue risas y alegría. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el turno de la Marzoli, quien escogió a Caldirola como una reina calienta sopas puesto que -según sus apreciaciones- se ha dedicado a coquetear con varios hombres de la casa.

“Le gusta gustar a todos, como que provoca”, explicó Oriana sobre su decisión. “Si la caliento, me la como”, respondió Gala, hecho que fue negado por su compañera.

“No es así, porque no pudiste con Austin, porque usted calentó y no pudo cocinar, no tuviste chance. Luego tuvo a Rai sí, pero él se fue corriendo para otro lado. Aunque como yo lo dejé, ella volvió a comer las sobras. También como que lo intentó con Pangal en un principio y en una conversación él dijo que sí”, explicó.

Frente a estas duras declaraciones, Gala comentó que ella es una persona cariñosa, a la cual le gusta generar cosas positivas. “Oriana ha demostrado que después de nueve años aún no me supera y que me tiene muchos celos. Debes controlar tus celos amiga porque la única ridícula eres tú”.

Pangal, en tanto, declaró que “Luis es un llorón y a Daniela no la pesco porque no la entiendo”, a lo que la brasileña le respondió “no se te puede decir nada, por cada cosa te enojas con todos y nos tratas mal”.

Segundo round de Oriana

Posteriormente, llegó el turno de Camila Recabarren, quien le pidió a Marzoli la corona de reina del reality, porque ella ya se había autodenominado.

Frente a este pedido, la española rompió la corona en pedazos. “Gala es la única reina, y Oriana se cree mucho, pero nadie se puede proclamar reina de nada y menos ella que de fina no tiene nada”, destacó la exMiss Chile.

Asimismo, la catalogó como la reina de las polémicas puesto que “es envidiosa, sabe cómo crear polémica y está siempre en el límite (...) Se hace la fina y elegante. Tiene que usar weás de marca para creerse elegante”, comentó Camila.