Nicolas Cage cuenta su aterradora experiencia con la IA durante un rodaje

El reconocido actor Nicolas Cage protagonizará la serie “Spider-Man Noir” producida por MGM+ y Amazon Prime Video. Durante una entrevista con el periódico The New Yorker, Cage reveló su preocupación por el uso de la inteligencia artificial en Hollywood.

Durante el rodaje, experimentó el escaneo digital de su imagen, lo que le generó temor sobre el uso de su identidad después de su muerte.

“Tienen que ponerme en una computadora y hacer coincidir el color de mis ojos... simplemente, van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él a través de la IA digital”, expresó Cage.

Su miedo radica en que las versiones digitales puedan reemplazar a los artistas auténticos, perdiendo el “latido del corazón” de la actuación.

La serie “Spider-Man Noir”

La serie mezcla el arte pop con el entretenimiento ligero, enfocándose más en la fantasía que en la violencia. Cage comentó que disfruta de la fantasía y prefiere evitar la violencia en sus personajes. La serie contará con ocho episodios y se estrenará en Amazon Prime Video.

“No me gusta la violencia. No quiero interpretar a personas que están lastimando a la gente. Una de las cosas que me gusta de esta posible serie es que es fantasía”, agregó.

“En realidad no se trata de personas golpeando a otras personas. Los monstruos están involucrados”, puntualizó el actor.

Por otro lado, el actor ya había mostrado su rechazo a la inteligencia artificial en múltiples ocasiones, y uno de los puntos más polémicos fue su supuesta aparición en ‘The Flash’, en la que interpretó a una versión envejecida de Superman en ‘Superman Lives’, la película de los 90 que nunca salió.

Otros actores y cineastas han manifestado inquietudes similares; como Tim Burton, que comparó la experiencia de ver su estilo artístico replicado por IA con una forma de apropiación de su alma, destacando lo perturbador que puede ser este proceso.