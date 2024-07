“No se vio”: Emilia Dides aclaró supuesto desaire de sus compañeras tras triunfar en Miss Universo Chile

Durante el pasado domingo se llevó a cabo el evento de Miss Universo Chile 2024, en donde Emilia Dides logró quedarse con la corona.

La representante de Vitacura quedó en primer lugar tras una dura final en contra de Ariel Cordero (San Felipe), Francisca Lavandero (Los Ángeles) y Emilia (Vitacura).

Eso sí, el certamen no estuvo exento de polémicas puesto que los cibernautas lanzaron una serie de críticas a la actitud que tomaron las otras candidatas tras darse a conocer el triunfo de la exparticipante de Rojo.

Específicamente, el momento se dio cuando Emilia Dides fue elegida Miss Universo Chile, en donde quedó sola en una esquina, mientras el resto de sus compañeras del Miss Chile se dirigió a saludar a la primera finalista Francisca Lavandero (Los Ángeles).

Este hecho generó una ola de comentarios, en donde aseguraron que las demás aspirantes a la corona no fueron capaces de felicitar a la ganadora y que la dejaron sola cuando era su momento de recibir felicitaciones.

¿Qué dijo Emilia Dides de la polémica?

Ahora, en una conversación con el sitio de Página 7, la exganadora de “Rojo” aclaró esta situación y se refirió a las imágenes que se viralizaron en redes sociales donde se ve que las candidatas felicitaron a su otra compañera y no a ella.

En primera instancia, la influencer reconoció que no le prestó atención a este tipo de comentarios, de hecho, desmintió que fuera un problema.

“Respecto a que fueron a abrazar a diferentes candidatas, me parece correcto, porque había algunas que estaban con pena, entonces se entiende”, mencionó Emilia al medio ya mencionado.

Asimismo, aseguró que: “A mí también me fueron a abrazar, solamente que en la transmisión no se vio, pero me abrazaron y felicitaron. Varias me escribieron por WhatsApp también”, cerró la nueva Miss Chile.