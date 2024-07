“A diferencia de otros thrillers...”: Álvaro Rudolphy se refirió a las claves del éxito de la teleserie “Secretos de familia”

Este miércoles 10 de julio se cumplen cuatro meses desde el estreno de la teleserie “Secretos de familia, justicia para Sara” por las pantallas de Canal 13, la cual se emite de domingo a jueves pasada la medianoche. Y la apuesta de ficción es todo un éxito, liderando en sintonía en su horario. Es más, en las últimas ha subido su audiencia, con muertes y descubrimientos de alta relevancia dentro de su trama.

El protagonista de la producción dramática, Álvaro Rudolphy, habló de las posibles claves del éxito, destacando que “a diferencia de otros thrillers, lo que va ocurriendo en esta trama es que se van descubriendo cada tantos capítulos distintas aristas de lo que puede haber ocurrido. En ese sentido, no nos enfocamos en un solo villano y no sabemos todavía quién es el gran malo, sino que hay que ir descubriendo todo episodio a episodio y se van dando pistas cada cierto tiempo, lo cual termina siendo muy atractivo para el espectador”.

En ese sentido, el actor añadió que “como espectador vas armando la historia junto con el guión y eso no había pasado antes, por lo que es un thriller muy bien pensado desde esa manera. Esta teleserie te atrapa, te mantiene atento, te mantiene tenso… y vas elucubrando y vas armando la historia, entonces eso es distinto”.

“Hay otros thrillers donde tú sabes desde el principio quién es el villano, quién está haciendo tal cosa, qué hizo y qué es lo que pasó, y aquí no, aquí vas armando el puzzle junto con el guión”, pusó énfasis en que “además, es una historia ágil, dinámica, que va mutando y eso la hace altamente atractiva”.

Sobre el haber estado en esta teleserie, con la que volvió al género tras cinco años y a Canal 13 desde donde había emigrado en 1994, Rudolphy confidenció que “para mí todo lo que ha pasado ha sido muy grato. Me estaban marcando mucho los personajes de villanos y necesitaba hacer un personaje más luminoso y menos oscuro, y eso lo tuve en esta historia”.

“Hay mucha gente que la ve por la plataforma y mucha otra que la ve por la televisión abierta. Los que la ven por plataforma me dicen ‘espero semana a semana que salgan los cinco capítulos que quedan disponibles y me los devoro y ya estoy desesperada para que llegue la semana siguiente y suban nuevos capítulos’, y la gente que la ve por televisión abierta me dice que la esperan noche a noche, por lo que claramente hay una gran audiencia cautiva y eso se nota mucho”.

Los buenos resultados de la teleserie nocturna de Canal 13

Con un promedio de rating hogar de 5,6 puntos y de rating comercial de 1,9 unidades desde su inicio en marzo hasta ahora, la telenovela protagonizada por Álvaro Rudolphy, Daniela Ramírez, Francisco Reyes y Mariana Loyola celebra sus buenas cifras. El jueves pasado, por ejemplo, llegó a promediar 7,5 puntos de rating hogar y 2,2 de rating comercial, lo que demuestra el potencial de esta historia original de Catalina Calcagni y Felipe Montero.

Cabe mencionar que en el mismo período de tiempo de exhibición de “Secretos de familia, justicia para Sara”, el resto de los canales queda así: Mega 5,3 en rating hogar y 1,7 en rating comercial; Chilevisión 3,9 en rating hogar y 1,0 en rating comercial; y TVN 2,9 en rating hogar y 0,8 en rating comercial.

En tanto, en Prime Video la teleserie también ha logrado captar fuertemente la atención del público, estando desde marzo a la fecha entre el primer y quinto lugar de lo más visto en Chile, confirmando el éxito de “Secretos de familia, justicia para Sara” en 360 y llegando a todo tipo de público.

La producción dramática centrada en el asesinato de una joven de clase alta de Pirque, “Sara Valdés” (Florencia Berner), ha cautivado capítulo a capítulo con una trama llena de misterios en donde el público quiere descubrir quién es el culpable de la muerte de la mencionada universitaria y desentrañando las intrigas en torno al clan “Cruchaga”.