Claudio Palma aseguró que no son amigos con Aldo Schiappacasse: “tenemos una relación laboral buena y de respeto”

Fue en el programa Todo va a estar bien, de Vía X, que el conocido relator, Claudio Palma, reveló como ha sido esta década de trabajo junto al periodista, Aldo Schiappacasse, a quien calificó como un buen compañero de trabajo.

Durante la entrevista con Eduardo de la Iglesia, Palma señaló no conocer la casa de Aldo Schiappaccase, asegurando que “llevamos 10 años trabajando juntos y no me ha invitado nunca”.

Además, Sostuvo que “uno aprende en la vida que tiene buenos compañeros de trabajo”, aclarando que con Schiappaccase tienen “una relación laboral buena y de respeto”.

El locutor deportivo explicó las razones por las que no son amigos con el periodista, indicando que “somos muy distintos”. Palma agregó que “Aldo es más para adentro, no se toma un copetito, se acuesta temprano”. Sin embargo, aclaró que “es bueno para los postres”.

Humor con ironía

Entre las anécdotas que recordó Claudio Palma, figura su primera transmisión deportiva para Canal 13, afirmando que Aldo “tiene un humor irónico y esto no lo he contado nunca, pero me ponía muy nervioso porque él es muy pesado. Recuerdo que en Arequipa me decía, no sé si enserio o no, ‘ahora vas a saber lo que es trabajar con 30 puntos (de audiencia)’. Yo le decía que no estaba nervioso, pero por dentro estaba tenso”.

Asimismo, el locutor deportivo prosigió: “me acuerdo que en algún minuto le digo: ¿Te puedo pedir un favor? No quiero que me mires nunca más, cuando yo estoy hablando, con esa cara de orto, porque no sé si lo que estoy hablando a ti no te parece. Y ahí cambió”.

Finalmente, Claudio Palma señaló que con los años “hay un respesto” con Aldo Schiappaccase, agregando que “es un gran periodista”. Sin embargo, confesó que “una vez lo invité a un cumpleaños al pata de vaca y él nunca me invitó a un cumpleaños” suyo, remató.