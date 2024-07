“Evidentemente es algo incómodo”: Cony Capelli reaccionó al ingreso de Sebastián Ramírez a la segunda temporada de “Gran Hermano”

Durante la jornada de este miércoles se confirmó que Sebastián Ramírez será uno de los participantes que formará parte de la segunda edición de “Gran Hermano” Chile.

PUBLICIDAD

Así lo confirmó Diana Bolocco en “Contigo en la mañana”, en donde mientras Constanza Capelli se encontraba en el estudio de CHV, la animadora del reality reveló que su expareja formaría parte de la nueva apuesta de la señal.

De hecho, al momento de dar la noticia, la ganadora de la primera temporada del espacio de telerrealidad gritó un rotundo “no” mientras golpeaba “furiosa” el mesón y lanzaba todos los papeles que se encontraban en la superficie. Acción que también realizó Julio César Rodríguez, en tono de broma.

Por su parte, el chico reality compartió el video en su cuenta personal de Instagram y salió en defensa propia debido a las críticas.

“Si no soy malo cabros.. Me conocieran de verdad, me la paso riendo todo el día, soy un amor. Nos vemos cabros”, escribió en la plataforma, adjuntando emojis de caras riéndose.

La verdadera reacción de Capelli

Acto seguido, y minutos después de que se confirmara que Ramírez sería parte de la nueva temporada de “Gran Hermano”, los cibernautas le preguntaron a la bailarina qué opinaba sobre la decisión de la señal de volver a apostar por este personaje.

“Que fome Sebastián de nuevo”, leyó uno de los comentarios de Instagram Live. A lo que respondió: “Heavy como causó mucha controversia el tema del ingreso de Sebastián... No puedo decir mucho, pero evidentemente es algo incómodo para mí, especialmente porque voy a estar trabajando en el canal”, expresó, haciendo alusión a la tóxica relación que tuvo con Ramírez en la primera temporada del reality.

Cabe recordar que en estos momentos, Constanza es parte de los rostros que forma parte de Chilevisión y ahora tendrá la misión de ser parte del react junto a su excompañero de encierro, Jorge Aldoney, por lo que en algún momento tendrá que compartir con su expareja.