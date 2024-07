Fernando Solabarrieta tras quiebre con Ivette Vergara: “Nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener una pareja”

Fernando Solabarrieta decidió alzar la voz y hablar sobre su separación de Ivette Vergara, afirmando que no está listo para iniciar un nuevo romance con una mujer y que no tiene sentimientos por otra persona.

Cabe recordar que fue en abril de este año cuando el comentarista deportivo confirmó su quiebre tras 20 años de relación.

“Hace un mes no estoy con Ivette Vergara. Hace un mes tomé la decisión de armar mi bolso e irme al departamento de mis papás”, fueron las palabras del comentarista deportivo en “Que te lo digo”.

Ahora, Fernando vuelve a hablar sobre su exromance en el nuevo podcast de Yamila Reyna, “Haciendo Match”, en donde aclaró que le gustaría seguir soltero.

“Yo me enamoré una sola vez y ese amor lo voy a respetar para siempre. Nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener una pareja. Tuve una mujer, que es la madre de mis hijos y eso lo voy a respetar para siempre”, reveló el invitado al programa, según consignó LUN.

Ante estas palabras, Yamila le consultó cuál es la mayor locura que ha hecho por amor, a lo que el comentarista respondió: “Sufrir. Por eso, de aquí en adelante nunca más. Tuve una hermosa relación de pareja, tuve un matrimonio espectacular que lamentablemente se terminó, con tres hijos maravillosos y ya está ¿Por qué volver a tener una relación? Amar es sufrir”, reflexionó.

Asimismo, Solabarrieta confesó que fue Ivette quien decidió poner fin a su matrimonio, y que ya habían estado separados un mes durante el 2023.

La impresión de Yamila

“Él se mostró al desnudo, lo vi acongojado y fue muy sincero. Vi a un Fernando completamente enamorado de su mujer, con ganas de volver con ella”, explicó Yamila Reyna sobre su colega al medio.

“A mí me encantaría ver a esa familia unida de nuevo, pero no me voy a meter en la interna de ellos”, agregó la rostro de TVN.