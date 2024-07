“Lo mediático me dolió”: Luis Jara se desahoga a 20 años de su más bochornoso momento en TV

Transcurridas dos décadas del bochornoso y bullado momento televisivo de Luis Jara intentando entrevistar a Robbie Williams, el episodio volvió al tapete y causó un inesperado desahogo del animador, quien sinceró sus emociones sobre lo ocurrido al recordar el traumático incidente.

Todo sucedió durante la entrevista que le realizó el humorista Stefan Kramer al cantante en su programa “El King- Estoy bien”, en la que el imitador, caracterizado como Arturo Vidal, incluso entonó temas musicales junto a Jara.

Hasta ahí todo bien, pero en el momento en que Kramer hizo gala de su memoria televisiva al recordarle al hoy rostro de TV+ el chascarro monumental con el cantante británico, “Lucho” reaccionó tomándose unos minutos para entregar sus impresiones años después.

“Se burlaron mucho de mí”

Cabe señalar que en 2004, cuando Luis Jara animaba su propio estelar “Mucho Lucho” en Canal 13, trató de entrevistar a Robbie Williams, pero su paupérrimo inglés no le permitió comuncarse fluidamente con la estrella internacional, al punto que el artista terminó desistiendo de responder preguntas, previo a una intevención de su manager.

“Se burlaron mucho de mí, la mánager fue la pesada... no fue terrible, pero lo mediático me dolió”, admitió el intérprete de “Un golpe de suerte” acerca de lo ocurrido con la voz tras “Angels”.

“Ya pasaron 20 años y todavía hablamos de esto, ya no me afecta, me reí tanto de mi mismo, pero me llamaba la atención porque Chile no es un país bilingüe”, advirtió, reflexionando sobre cierta actitud de los chilenos con las figuras televisivas.

Cabe recordar que, tras el papelón mediático de Jara, el animador fue objeto de múltiples bromas en la pantalla chica, que bien podrían interpretarse como una suerte de bullying. Recordado es cuando el comediante Álvaro Salas, quien acompañó al cantante por años en la conducción del programa “Vértigo”, no perdía oportunidad de festinar con chistes acerca del idioma inglés en referencia a Lucho Jara.