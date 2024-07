“Ojalá que la gente conozca la mujer hermosa que eres”: Francisco Kaminski se despidió de Camila Andrade previo a su ingreso a Gran Hermano

En medio de la expectación por su participación en la segunda temporada de Gran Hermano Chile, Camila Andrade recibió un romántico mensaje de despedida de su pareja, Francisco Kaminski. El ex de Carla Jara no escatimó en palabras llenas de amor y admiración hacia la modelo, expresando públicamente su apoyo incondicional.

PUBLICIDAD

A pocos días del estreno de la segunda temporada, Andrade publicó su video de presentación en Instagram mostrándose serena y lista para enfrentar este nuevo desafío: “Lo que no me mató, me fortaleció. La vida sigue y enfrento este nuevo desafío con la frente en alto y con mi verdad siempre por delante”, afirmó la modelo.

Enseguida su publicación se llenó de comentarios de todo tipo, entre los que destacó el mensaje de su actual pareja, Francisco Kaminski el que incluyó una romántica promesa. “¡Dale con todo amor mío!. Ojalá que la gente pueda darse la oportunidad de conocer la hermosa mujer que eres”, escribió el locutor radial.

“Te amo y te admiro mucho. Te espero mi amor”, añadió el ex de Carla Jara.

El mensaje de despedida de Kaminski a Camila Andrade. Captura de Instagram

Pero su despedida no quedó allí. Más tarde, Francisco volvió a reafirmar su compromiso con un gesto simbólico en sus redes sociales: compartió una fotografía junto a Camila, acompañada por la canción “Que te vaya bien” de Santa Feria.

Por otro lado, esta mañana Andrade anunció su arribo a Buenos Aires, la capital argentina donde se graba el reality Gran Hermano Chile.

La despedida de Kaminski a Camila Andrade. Captura de Instagram

Posible ingreso de Kaminski a Gran Hermano

Cabe destacar que hace algunos días, Julio César Rodríguez dilucidó el posible ingreso de Francisco Kaminski a Gran Hermano, donde el locutor radial podría encontrarse con su pareja.

PUBLICIDAD

Todo partió cuando hablaba con el personaje Yerko Puchento y la informó que Camila Andrade era una de las confirmadas de la nueva temporada. Ahí, el comediante bromeó con la mala suerte de Kaminski quien, tras perderlo todo, podría quedarse sin polola.

Pero JC, quien fue el conductor de la primera temporada, lanzó una frase reveladora, señalando que “quizás Kaminski nos da una sorpresa”, señala, dejando entrever que lo estarían tentando. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado la participación del ex de Carla Jara.